المصري يرد على شائعات تخليه عن مدافعه المصاب إسلام صلاح بالأرقام

أبدى مجلس إدارة النادي المصري اهتمامه بما تم تداوله عبر المواقع الرياضية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اللاعب إسلام صلاح لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي وما تردد بشأن عدم اهتمام ادارة النادي المصري بتسديد مستحقات اللاعب.





وأوضح النادي من واقع المستندات الواردة من الادارة المالية أن مجموع ما تقاضاه اللاعب وما أنفقه النادي على العمليات الجراحية ما يوازي مبلغًا وقدره مليونًا وأربعمائة وأربعة وسبعين ألفًا وستمائة وسبعة وستين جنيهًا وخمسة وخمسين قرشًا”.





وأضاف انه فى ٣٠ يوليو 2018 تم صرف مبلغ 250 ألف جنيه قيمة الـ 25 % الأولى من عقد اللاعب عن الموسم الكروي 2018/2019.





وتعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الأهلي التي أقيمت في السابع من أغسطس عام 2018.





وفي الثالث عشر من أغسطس 2018 أجرى اللاعب عملية جراحية لدى الدكتور أحمد عبد العزيز أحد أكبر أساتذة جراحات الركبة في الشرق الأوسط ،





وشددت إدارة النادي المصري لادارة المستشفى التي أجرى بها اللاعب الجراحة مبلغ 75 ألف جنيه.





وفي ٩ أكتوبر 2018 أجرى اللاعب عملية جراحية أخرى لدى الدكتور أحمد عبد العزيز ، وسددت إدارة النادي المصري لادارة المستشفى التي أجرى بها اللاعب الجراحة مبلغ 13150 جنيهًا ” ثلاثة عشر ألفًا ، ومائة وخمسون جنيهًا”.





وتم في السابع من نوفمبر 2018 صرف مبلغ 69354 جنيهًا “تسع وستون ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون جنيهًا” قيمة الـثُلث الأول من الـ 25 % الثانية من عقد اللاعب عن الموسم الكروي 2018/2019.





وفي الأول من يناير 2019 تم صرف مبلغ 69354 جنيهًا “تسع وستون ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون جنيهًا” قيمة الـثُلث الثاني من الـ 25 % الثانية من عقد اللاعب عن الموسم الكروي 2018/2019.





وصرف في الحادي والثلاثين من يناير 2019 مبلغ 69354 جنيهًا “تسع وستون ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون جنيهًا” قيمة الـثُلث الثالث من الـ 25 % الثانية من عقد اللاعب عن الموسم الكروي 2018/2019.





وفي السابع عشر من مارس 2019 : أجرى اللاعب عملية جراحية بألمانيا وسددت إدارة النادي المصري مبلغ مائة وسبعة وتسعون ألف وستمائة وسبعون جنيهًا ” وهو ما يعادل مبلغ 10 ألاف يورو.





وفي الرابع من أبريل 2019 : سددت إدارة النادي المصري للاعب مبلغ 40466 جنيهًا ” وهو ما يعادل مبلغ 2070 يورو ” ألفان وسبعون يورو فقط لا غير”.





وفي الثامن من مايو 2019 تم صرف مائة وأربعة ألف وثلاثة وثلاثين جنيهًا ونصف” قيمة النصف الأول من الـ25 % الثالثة من عقد اللاعب عن الموسم الكروي 2018/2019.





وصرف في السادس والعشرين من يونيو 2019 مبلغ 104033.5 جنيهًا ” مائة وأربعة ألف وثلاثة وثلاثين جنيهًا ونصف” قيمة الـنصف الثاني من الـ 25 % الثالثة من عقد اللاعب عن الموسم الكروي 2018/2019.





وفي الثامن من أغسطس 2019 : أجرى اللاعب عملية جراحية بألمانيا وسددت إدارة النادي المصري مبلغ 156884.61 جنيهًا ” مائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون جنيهًا ” وهو ما يعادل مبلغ 8427 يورو ” ثمانية آلاف وأربعمائة وسبعة وعشرين يورو”.





وفي الثالث من سبتمبر 2019 أجرى اللاعب عملية جراحية بألمانيا وسددت إدارة النادي المصري مبلغ 182245 جنيهًا ” مائة واثنين وثمانون ألف ومائتين وخمس وأربعون جنيهًا ” وهو ما يعادل مبلغ 10 ألاف يورو ” ثمانية آلاف وأربعمائة وسبعة وعشرون يورو”.





وأجرى في الحادي والعشرين من سبتمبر 2019 اللاعب عملية جراحية بألمانيا وسددت إدارة النادي المصري مبلغ 142822.94 جنيهًا ” مائة واثنين وأربعين ألف وثمانمائة واثنين وعشرين جنيهًا وأربعة وتسعين قرشًا ” وهو ما يعادل مبلغ 7920 يورو ” سبعة آلاف وتسعمائة وعشرين يورو”.





وبعد عرض التفاصيل السابقة أكدت ادارة النادي المصري أن اللاعب اسلام صلاح قد تقاضى مبلغ 666129 جنيهًا ، “ستمائة ألف وست وستين ألف ومائة وتسع وعشرين جنيهًا” عن تعاقده بالموسم الماضي مع المصري.





كما شددت ادارة النادي المصري مبلغ 808538 جنيهًا ” ثمانمائة وثمانية ألفًا وخمسمائة وثمانية وثلاثين جنيهًا” نظير العمليات الجراحية التي أجراها اللاعب منذ إصابته وحتى الآن.



