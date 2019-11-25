ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يكشف عن حجم المساعدات المقدمة للطلاب

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:03 م
رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج مع محرر صدى البلد
Advertisements
اسلام مقلد - عدسة صلاح مهدى
قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إن دور الجامعة فى قطاع التعليم من خلال خدمة الطلاب وذوى الاحتياجات الخاصة كبير ويتم تقديم مساعدات مادي لهم.

وأضاف عزيز فى حواره لـ "صدى البلد" أن الجامعة خلال الموسم الدراسي 2018/2019 قامت بتقديم بعض الخدمات منها تسديد الرسوم سواء لطلاب الانتظام او الانتساب والمدن الجامعية والكتب الدراسية وكذلك لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بتقديم أجهزة تعويضية وتعويضات مالية وعلاج وتدخل جراحي.

وكشف رئيس الجامعة عن عدد تلك الحالات فى عام 2018/2019 والمبالغ التى تم صرفها وبلغ عدد الطلاب الذين تم سداد رسوم الدراسة عنهم 2608 طالب بمصروفات بلغت 657 ألف و988 جنيه، وعدد 83 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمصروفات بلغت 893 ألفا و127 جنيها، وعدد الحالات التى شراء ملابس لها بلغ 1291 حالة بمصروفات بلغت 291 ألف و740 جنيه.

كما كشف رئيس الجامعة عن عدد الطلاب المقيمين داخل المدن الجامعية خلال العام الدراسي الحالى والذي بلغ 3827 طالب موزعه على 2878 طالبة و949 طالب، وأنه يتم تقديم كافة الخدمات لهم بشكل سليم من طعام يتم تجهيزه على أعلى مستوى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

350 جنيها لكل طالب بجامعة سوهاج يمحو أمية شخص

جامعة الطفل بسوهاج تبدأ اولي محاضرات العام الدراسي الجديد

طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة حلوان تشكو عدم توافر كتب دراسية لها.. الإدارة: نعمل على توفير المناهج الدراسية وتحويل الامتحان إلى إلكتروني.. وجامعة القاهرة: نعمل على توفير الدعم الكافي

ترشيحاتنا

من غير فوتوشوب.. صور تكشف وزن ليلى علوى

الزمالك يتذكر علاء علي قبل مباراة إنبي بهذه الطريقة

داعية: لن تقوم الساعة إلا بخروج هؤلاء الناس من المدينة المنورة

زيادة الحوافز والمكافآت على أساسي 2019 .. البرلمان يتدخل لتعديل قانون الخدمة المدنية

رانيا يوسف وكيم كاردشيان بنفس الإطلالة الجريئة..أيهما أجمل ؟

عاشق للظهور بإطلالات نسائية | شاهد.. ممثل شهير يرتدي فستانا بحفل للموسيقى

AdvertisementS

فنانة شابة جثة هامدة في منزلها .. و الجيران لم نشعر بها

تريند الفن | تصرف مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي بعد أيام من رحيله.. منى فاروق وشيما الحاج تثيران الجدل بجرأة لافتة

بسبب رفع تذاكر السينما والقطارات والملاهي.. تحرك برلماني عاجل ضد غادة والي

زيادة الحوافز والمكافآت على أساسي 2019 .. البرلمان يتدخل لتعديل قانون الخدمة المدنية

الصين تطرح سيارات كهربائية فى مصر بسعر 100 ألف جنيه.. تفاصيل

من غير فوتوشوب.. صور تكشف وزن ليلى علوى

فستان جريء بقشر السمكة.. طليقة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

قرار جديد من مرتضى منصور بشأن السوبر الأفريقي في الدوحة

نشرة الفن | وفاة حسن حسني وخيانة فاروق الفيشاوي لـ سمية الألفي الأكثر بحثا.. وصفعة تنهي زواج عماد حمدي وشادية

غاوي مشاكل | خالد الغندور عن مواجهة الأهلي والجونة: أخبار الحارس العملاق إيه؟

سهرات حمراء وملاهٍ ليلية.. التفاصيل الكاملة لقصة أمين الشرطة وزوجته الراقصة باستقطاب راغبي المتعة الحرام

إنبي يلدغ الزمالك بهدف فى الثانية 23

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر تقاليع الموضة.. مغنية شهيرة تظهر بشعر بنفسجي في حفل بأمريكا

عاشق للظهور بإطلالات نسائية | شاهد.. ممثل شهير يرتدي فستانا بحفل للموسيقى

من غير فوتوشوب.. صور تكشف وزن ليلى علوى