رئيس جامعة سوهاج يكشف عن حجم المساعدات المقدمة للطلاب

قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إن دور الجامعة فى قطاع التعليم من خلال خدمة الطلاب وذوى الاحتياجات الخاصة كبير ويتم تقديم مساعدات مادي لهم.



وأضاف عزيز فى حواره لـ "صدى البلد" أن الجامعة خلال الموسم الدراسي 2018/2019 قامت بتقديم بعض الخدمات منها تسديد الرسوم سواء لطلاب الانتظام او الانتساب والمدن الجامعية والكتب الدراسية وكذلك لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بتقديم أجهزة تعويضية وتعويضات مالية وعلاج وتدخل جراحي.



وكشف رئيس الجامعة عن عدد تلك الحالات فى عام 2018/2019 والمبالغ التى تم صرفها وبلغ عدد الطلاب الذين تم سداد رسوم الدراسة عنهم 2608 طالب بمصروفات بلغت 657 ألف و988 جنيه، وعدد 83 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمصروفات بلغت 893 ألفا و127 جنيها، وعدد الحالات التى شراء ملابس لها بلغ 1291 حالة بمصروفات بلغت 291 ألف و740 جنيه.



كما كشف رئيس الجامعة عن عدد الطلاب المقيمين داخل المدن الجامعية خلال العام الدراسي الحالى والذي بلغ 3827 طالب موزعه على 2878 طالبة و949 طالب، وأنه يتم تقديم كافة الخدمات لهم بشكل سليم من طعام يتم تجهيزه على أعلى مستوى.