أوبرا دمنهور تستضيف "شريف نور وسيد علي" في نادي فنون

تنظم دار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة و الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، نادى فنون الأوبرا غدا الثلاثاء فى تمام الساعة 11 صباحا .



وذلك فى إطار تنفيذ خطة دار الأوبرا المصرية فى تنمية تذوق الفنون الإبداعية، و خلق حوار فنى بين الفنون المختلفة.



ويستضيف نادى فنون الأوبرا كلا من: المؤلف الموسيقى شريف نور، الدكتور سيد على أستاذ الدراسات المسرحية جامعة حلوان في لقاء تديره الفنانة التشكيلية إيمان مكاوى.



يتم خلال البرنامج عرض فيديو لمختارات من أغانى بعض نجوم فرقة أوبرا القاهرة من أجل تنمية تذوق فن الاوبرا.



تقام فعاليات نادى الفنون بشكل دوري لتبسيط كافة أوجه الفنون الراقية وتنمية الذوق الفني للجمهور خاصة الشباب بمشاركة أشهر الفنانين والمثقفين في مصر.

