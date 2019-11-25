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في جولة مفاجئة.. وزيرة الاستثمار تتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها.. نصر تشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال لافتتاحها.. وتؤكد للقائمين: هزوركم قريب

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:02 م
الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار
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إبراهيم الهوارى
- تخصيص 70% من المنطقة الاستثمارية الجديدة ببنها للشباب
- المشروع يقام على مساحة 49 فدانا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد
- تخطت نسبة أعمال التنفيذ في المشروع 80% فى الوحدات و95% للمباني الإدارية
- المشروع يوفر ما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة

تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب التابعة لمركز ومدينة بنها يرافقها الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية؛ لبحث آخر مستجدات العمل بالمنطقة قبل افتتاحها قريبا والوقوف على أعمال التشطيبات التي تجرى بها.

ووجهت نصر خلال تفقدها المنطقة الاستثمارية ببنها القائمين على المشروع بسرعة الانتهاء من الأعمال فيما ينقص المنطقة من احتياجات للانتهاء من تشطيبها لافتتاحها قريبا موجهة حديثها للقائمين على المشروع: "هزوركم قريب علشان اشوف عملتوا ايه".

من جانبه قال محافظ القليوبية ان المنطقة الاستثمارية الجديدة تقع على مساحة 49 فدانا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، وسوف تخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين، وسيتم طرحها للمستثمرين المصريين والأولوية ستكون للشباب حيث من المنتظر تخصيص 70% من المنطقة الجديدة لصالح الشباب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و30%، لكبار المستثمرين لتحقيق نوع من التكامل بين الشباب وكبار رجال الأعمال لإقامة منطقة استثمارية تتمتع بالرواج والحيوية والتميز.

تضم المنطقة الاستثمارية التي جرى انشاؤها بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي.

يذكر أن مشروع إنشاء المنطقة الاستثمارية ببنها يقام على مساحة 69 ألف متر مربع، لإقامة 177 وحدة صناعية، والتي تستهدف توفير ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، كما يتضمن أيضا منطقة تجارية مكونة من 16 منفذ بيع بإجمالي 6624 مترا مربعا إلى جانب المنطقة الإدارية والتي تتكون من 9 مبانى إدارية إلى جانب المركز الحضري للمرأة، ومركز ريادة الأعمال ومركز خدمات المستثمرين ومباني خدمات العاملين على مساحة 2020 مترا مربعا وملعب نجيل صناعي، ومبنى الدفاع المدني ونقطة إسعاف إلى جانب منطقة مرافق عامة بمساحة 4800 متر مربع، حيث أن المساحات جرى تقسيمها على مساحات 240 مترا مربعا والتي تمكن أي مستثمر صغير من البدء في المشروع الخاص به.

وتجرى المفاضلة بعد إعلان طرح الوحدات بين المتقدمين طبقا للقواعد التي أقرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بكراسة الشروط، وسيجرى التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عاما قابلة للتجديد، وإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة، ويمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون اعتمادا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
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