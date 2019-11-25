اتحاد طلاب جامعة حلوان: جار العمل للنهوض بالبحث العلمي خاصة كلية الطب

صرح على السيد، نائب رئيس اتحاد الطلاب بجامعة حلوان، لـ"صدى البلد"، بأن كلية الطب عملية ولا يعى أغلب طلابها أهمية الأنشطة الطلابية ولجانها.



وأوضح ان الاهتمام السائد بالكلية هو الاهتمام بالأنشطة العلمية والثقافية مثل نادى الكتاب، ودورات الإسعافات الٱولية ومسابقات العباقرة، مؤكدا أنه جار العمل على نشر باقى لجان الأنشطة الطلابية بالكلية وتوعية الطلاب بأهمية ممارسة الأنشطة خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى أنه جار النهوض بالبحث العلمى والعمل على تكوير الأبحاث بالكلية وتوعية الطلاب بمجالات البحث للنهوض بمستوى الجامعة والتعليم المصرى.



يذكر أن ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الجامعة بدأ يوم ٣١ أكتوبر واستمر حتى ١٤ نوفمبر وفقا للجدول المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما باشرت الانتخابات أعمالها تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب رئيسًا للجنة ومشرفا عاما.