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توك شو

محمد أبو رزقة: تأجيل إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" إلى مساء الغد.. فيديو

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:11 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قسم التوك شو
قال الدكتور محمد أبو رزقة عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أنه سيتم عملية أطلاق القمر الصناعى "طيبة 1" مساء غدا، مشيرا إلى أن عملية تأجيل إطلاق القمر الصناعى من قبل كان أمرا عاديا جدا.

وأضاف الدكتور محمد أبو زرقة خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مانشيت" للاعلامية رانيا هاشم والمذاع على قناة "أون إى"، أن تأجيل إطلاق القمر الصناعى "طيبة 1" فى المرة الأولى كان لوجود عطل فى قاعدة الإطلاق وتم تصليحه.

وتابع الدكتور محمد أبو رزقة، أنه كان من المفترض إطلاق القمر الصناعى "طيبة 1" مساء اليوم ولكن تم تأجيل لمساء غدا بسبب سوء حالة الطقس اليوم.

وأشار الدكتور محمد أبو رزقة، أنه سيكون هناك فائدة مباشرة لمصر من إطلاق القمر الصناعى "طيبة 1" لأنه سيقدم خدمات الاتصالات التليفونية والإنترنت فهو بداية خطوة مهمة في التحول الرقمي.

وأوضح الدكتور محمد أبو زرقة، أن القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، سيساهم بشكل كبير في الوصول للأماكن النائية، مؤكدا أن القمر سيسهم في تحسين الخدمات الحكومية، والبنكية، والتعليم حيث سيصل الإنترنت إلى كل المدارس.

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