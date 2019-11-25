عبد المحسن سلامة: منصة الأهرام الرقمية متطورة على غرار المؤسسات العالمية.. فيديو

قال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن هناك مشكلة في المؤسسات الصحفية والإعلامية بعد يناير 2011، مضيفا:" نعمل على الحفاظ على دور المؤسسات القومية وتطويرها".



وأضاف عبد المحسن سلامة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المنصة الرقمية الجديدة جزء مهم لتلبية الأدوار وخدمة المؤسسات القومية.



وتابع عبد المحسن سلامة:" مؤسسة الأهرام ثاني أقدم مؤسسة صحفية في العالم بعد النيويورك تايمز، والأهرام تعتبر أهم صحيفة في العالم العربي وتعتبر الأكثر توزيعا وتأثيرا".



وأكمل عبد المحسن سلامة:" بدأنا المشروع التكنولوجي منذ عام 1993 وتم تطويره في عام 2009، والمنصة الإلكترونية حديثة ومتقدمة على غرار منصات المؤسسات الصحفية العالمية لأن الأهرام لديها بنية أساسية وتحتية لا تملكها أي مؤسسة أخرى".



ولفت عبد المحسن سلامة:" الأهرام ستكون القاطرة التي ستقود باقي المؤسسات، ونحن في حاجة إلى الإعلام والصحافة".

