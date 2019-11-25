علاء ثابت: منصة الأهرام الرقمية أول موقع متكامل يقدم صحافة وراديو وتليفزيون

قال علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن منصة الأهرام الرقمية تعتبر أول موقع متكامل يقدم صحافة وراديو وتليفزيون وخدمات للقراء كما يقدم قاعدة بيانات.



وأضاف علاء ثابت في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مؤسسة الأهرام تحتفل بمرور 144 سنة على تأسيسها، و لدينا 6 ملايين صورة ولدينا ملايين الصور التي تحتاج إلى تدقيق وترقيم .



وتابع:" من أهم خدمات المنصة الرقمية هو الاهتمام بالبيانات والمعلومات وسيتم إجراء مقارنات من 145 سنة نتيجة للارشيف الكبير للأهرام في كافة القطاعات".



وأكمل علاء ثابت:" سيكون هناك تفاعل بين الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك يعطيها تأثيرا كبيرا للغاية".

