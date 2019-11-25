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اقتصاد

الحماقي: تحسن التصنيف الائتماني يشجع الشركات العالمية المجيء للسوق المصرية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:59 م
فيتش
فيتش
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علياء فوزي
قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة عين شمس، إن تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الذى أكد أن مصر وصلت في التصنيف عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة جاء نتيجة الإصلاحات المالية والنقدية والإجرائية التى اتخذتها الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الماضية التى ساهمت بشكل كبير فى تطور أداء الاقتصاد الكلى وتحسن مؤشراته.

وأكدت الحماقى، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن الاقتصاد المصرى ينمو بشكل سريع حيث سجل معدلات نمو 5.6 % خلال العام المالى الماضى، ما آثر إيجابا على معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة التى سجلت انخفاضا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية منوهة إلى استهداف الحكومة إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي بنسبة 6% للعام المالي الجارى.

أشارت الحماقى، إلى أن التقدم التى تحزره مصر فى عدد من التصنيفات الدولية منها الائتمانى وتقرير التنافسية و ممارسة الأعمال تشجع الكيانات المالية والاستثمارية العالمية على المجئ لمصر كونها سوق واعدا ومليئ بالفرص التنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى سواء بالمنطقة العربية أو الأفريقية.

وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى فى تقرير صادر اليوم الاثنين ، أن مصر وصلت في التصنيف عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
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فيتش: تصنيف مصر الائتمانئ عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة

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