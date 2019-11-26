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اقتصاد

التخطيط: 170 مليار دولار استثمارات مقترحة لدعم البنية التحتية في إفريقيا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:41 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
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آية الجارحي
أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، أن مصر تحتاج ما بين 130 حتي 170 مليار دولار سنويا في صورة مشروعات بقطاع البنية التحتية في القارة السمراء، موضحا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

ذكر " كمالي" في تصريحات له، أن تعظيم سبل الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية يتطلب توفير العمالة المؤهلة والمدربة بشكل جيد، إذ أن هناك أكثر من 30% نسبة البطالة في شمال إفريقيا؛ وذلك نتيجة السياسات التعليمية الخاطئة.

أضاف " كمالي " أن جملة استحواذ إفريقيا علي حركة التجارة العالمية نحو الـ15% مقابل 69% في أوربا وسجلت آسيا 60% في حجم التجارة البينية لكل قار.

ذكر أن جنوب إفريقيا لديها وضع جيد في القارة الإفريقية؛ وذلك نظرًا لأنها محاطة بالدول الإفريقية وتستحوذ على نسبة 23% من حجم التجارة البينية في القارة، لافتًا إلى أهمية البعد المكاني في تحديد الشركاء التجاريين لأي دولة.
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