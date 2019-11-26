كلية الإعلام بجامعة الأزهر تستقبل وفدًا جزائريًا في مجال بحوث الإعلام



استقبلت كلية الإعلام صباح اليوم وفدًا من الباحثين الجزائرين بمكتب وكيل الكلية وبحضور الدكتور غانم السعيد عميد الكلية والدكتور رمضان ابراهيم رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان.



تأتي الزيارة في إطار التعاون العلمي المشترك بين كلية الإعلام والجامعات العربية والإفريقية وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومواكبة الأساليب التكنولوجية المتبعة في طرق التدريس.



ورحب العميد والوكيل بوفد الجزائر الشقيق وقال العميد في كلمته "إن كلية الإعلام تشرفت بقدومكم فنحن المصريين نألف شعب الجزائر وتجمعنا دماء العروبة والإسلام".



وأكد الوكيل علي إتاحة الفرصة للباحثين الجزائرين بالنشر العلمي في مجلة كلية الإعلام جامعة الأزهر لافتًا أن المجلة ليست قاصرةً علي الأبحاث المصرية ولكنها تفتح أبوابها لباحثي الوطن العربي.



وقال الدكتور رمضان ابراهيم "إن جامعة الأزهر الشريف وكلية الإعلام ترحب بالباحثين وأنه جارِ التنسيق لاصطحابهم في زيارة لمكتبة الجامعة للاطلاع علي الأبحاث العلمية والاستفادة منها في جمع مادتهم العلمية والإعداد لزيارة المعالم والمؤسسات الأزهرية.



وأعرب الوفد الجزائري عن سعادته بالزيارة مؤكدًا أن جامعة الأزهر الشريف قلعة للعلوم بشتي أنواعها مثمنين دور كلية الإعلام في نشر رسالة الأزهر ودوره التنويري علي كافة الأصعدة.