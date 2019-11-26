شاهد.. أول إعلان رسمى لهاتف vivo X30.. تعرف على المواصفات

كشفت شركةالصينية عن أول فيديو دعائى لها عن هاتفها الجديد المنتظر طرحه رسميًا والذى يحمل إسم X30، وتبلغ مدة الفيديو 30 ثانية فقط.وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يعد vivo X30 أول هاتف يعمل بتقنية إتصال الجيل الخامس بمعالج سامسونج Exynos 980، كما أنهى أول إنتاج العلامة الصينية فى الفئة X.وكشفت مصادر داخل الشركة الصينية أن هذا الهاتف مصمم لمنافسة هواتف Xiaomi Mi 9 Pro 5G، Honor V30 5G، و Huawei nova 6 5G.يأتى vivo X30 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع ips، وهى كاملة بدون أى حواف أو نوتش بتقنية عرض full HD، وبها قارىء للبصمة مع طبقة حماية Gorilla Glass 5 ضد الخدوش والصدمات.ويحتوى vivo X30 على كاميرا رباعية بدقة 64 و 13 و 8 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية متحركة مزدوة بموتور مخصص لذلك، بدقة 32 ميجابيكسل.يمتلك الهاتف معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 855 مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.ويعمل vivo X30 بأحدث نظام أندرويد 9.0، مع بطارسة عملاقة سعة 4500 ميللى أمبير، كما يدعم كابل من نوع usb - c، ومن المنتظر طرحه رسميًا فى 4 ديسمبر القادم.