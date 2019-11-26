ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

شاهد.. أول إعلان رسمى لهاتف vivo X30.. تعرف على المواصفات

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:51 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
كشفت شركة vivo الصينية عن أول فيديو دعائى لها عن هاتفها الجديد المنتظر طرحه رسميًا والذى يحمل إسم X30، وتبلغ مدة الفيديو 30 ثانية فقط.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يعد vivo X30 أول هاتف يعمل بتقنية إتصال الجيل الخامس بمعالج سامسونج Exynos 980، كما أنهى أول إنتاج العلامة الصينية فى الفئة X.

وكشفت مصادر داخل الشركة الصينية أن هذا الهاتف مصمم لمنافسة هواتف Xiaomi Mi 9 Pro 5G، Honor V30 5G، و Huawei nova 6 5G.



يأتى vivo X30 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع ips، وهى كاملة بدون أى حواف أو نوتش بتقنية عرض full HD، وبها قارىء للبصمة مع طبقة حماية Gorilla Glass 5 ضد الخدوش والصدمات.

ويحتوى vivo X30 على كاميرا رباعية بدقة 64 و 13 و 8 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية متحركة مزدوة بموتور مخصص لذلك، بدقة 32 ميجابيكسل.

يمتلك الهاتف معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 855 مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

ويعمل vivo X30 بأحدث نظام أندرويد 9.0، مع بطارسة عملاقة سعة 4500 ميللى أمبير، كما يدعم كابل من نوع usb - c، ومن المنتظر طرحه رسميًا فى 4 ديسمبر القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل طرحهما بساعات.. تعرف على مواصفات Mate 30 وMate 30 Pro .. صور

Motorola تكشف عن أول هاتف ذكي بكاميرا متحركة

إطلاق نسخة McLaren من هاتف OnePlus 7T Pro .. صور

رسميًا إطلاق نسخة McLaren من هاتف OnePlus 7T Pro.. صور

أخيرا Xiaomi Mi Note 10 يظهر للنور رسميًا.. المواصفات والسعر| شاهد

فرصة لن تتكرر.. احصل على Pixel 3a و Pixel 3a XL بهذا السعر

ترشيحاتنا

هاني حتحوت: مرتضى منصور تدخل لـ إشراك مصطفى محمد مع الزمالك أمام إنبي.. فيديو

تركي آل شيخ يعلن أسباب زيارة الأهلي للسعودية .. أعرف التفاصيل

حلمي طولان يرد بقوة على منتقديه: فزت على الأهلي من قبل بـ4 أهداف .. فيديو

أول ظهور لهما بعد الزواج.. حسام الجندى وزوجته يثيران الجدل بقبلة جريئة.. صور

أخبار الرياضة | مرتضى منصور يقتحم غرفة الحكام .. تمرد طارق حامد .. والأهلي يحلق في الصدارة وحيدا

بعد خسارة الزمالك من إنبي| الأهلي يحتفل بصدارة الدوري بهذه الطريقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيبة قصيرة مشجرة | زوجة كريم فهمى تستعرض أناقتها في حفل عيد ميلاد شقيقه

بالدولار .. تعرف على سعر إطلالة هند صبري في أحدث جلسة تصوير

بمكياج صاخب وإكسسوارات جذابة... دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها