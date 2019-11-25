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حوادث

تفاصيل حريق مصنع البلاستيك بالقناطر.. النيران تلتهم المنتجات.. لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.. والمعمل الجنائى يفحص الحريق.. صور

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:51 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق هائل اندلع بمصنع للبلاستيك بمدينة القناطر الخيرية، حيث تم اخماد الحريق ومحاصرة النيران دون اى خسائر فى الارواح وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا باندلاع حريق هائل شب داخل مصنع للبلاستيك بمنطقة ابو الغيط بمركز القناطر الخيرية.

وتبين من المعاينة الاولية أن الحريق شب فى مصنع مقام على مساحة 1000 متر مربع على الطريق العمومى بعرب المهدي بأبو الغيط بالقناطر لصناعة المواد البلاستيكية .

وتم الدفع بـ 7 سيارات اطفاء ونجحت القوات فى السيطرة على الموقف واخماد النيران قبل امتدادها للمبانى المجاورة للمصنع حيث تبين أن الحريق نشب نتيجة احتواء المصنع على مواد قابلة للاشتعال. 

وانتقل الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية لموقع الحادث حيث تابع المحافظ اعمال الاطفاء والسيطرة على الحريق وامر بمراجعة تراخيص المصنع وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات وندب المعمل الجنائى لفحص الحريق لمعرفة اسباب نشوبه.
تفاصيل حريق مصنع البلاستيك بالقناطر.. النيران تلتهم المنتجات.. لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.. والمعمل الجنائى يفحص الحريق.. صور
تفاصيل حريق مصنع البلاستيك بالقناطر.. النيران تلتهم المنتجات.. لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.. والمعمل الجنائى يفحص الحريق.. صور
تفاصيل حريق مصنع البلاستيك بالقناطر.. النيران تلتهم المنتجات.. لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.. والمعمل الجنائى يفحص الحريق.. صور
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