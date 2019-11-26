في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.. 7 أسباب وراء استمرار الضرب والإهانة والتحرش.. وكيف يمكن التخلص منه؟

- عدم الوعي كلمة السر وراء استمرار العنف ضد المرأة





يحتفل العالم اليوم 25 نوفمبر باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة لتقديم مزيد من التمكين للنساء ومساعدتهن فى التصدى لكافة أشكال العنف، وقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتخصيص هذا اليوم كخطوة للقضاء على العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وأنواعه.





نعرض فى هذا التقرير أهم أسباب العنف ضد المرأة واستمراره وفي نفس الوقت تقدم روشتة للنساء عن كيفية التصدى للعنف فى حال التعرض له خاصة داخل الأسرة.





أسباب العنف ضد المرأة

أوضح الدكتور عبد الوهاب غنيم رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن هناك العديد من الأسباب وراء العنف ضد المرأة، أبرزها:





- النظرة العنصرية المجتمعية للمرأة وبسبب هذه النظرة المستمرة تجعل المرأة باستمرار مهمشة داخل المجتمع ولا يعيرون الاهتمام لقيمتها، ودورها، وهو ما يؤدي إلى الأذى النفسي، وشعورها بأنها ليس لها قيمة.





- العادات والتقاليد الاجتماعية والصورة الموضوعة للمرأة باعتبارها كائنًا ضعيفًا وتحت السيطرة والولاية الدائمة.

- عدم التوعية الكافية بمفهوم العنف ضد المرأة في المجتمع وعدم تمكنها من الحصول على كافة حقوقها حينها.

- العنصرية والتمييز بين الذكر والأنثى.

- زيادة نسبة التحرش والاغتصاب في المجتمع.

- استغلال عاطفة المرأة، والضغط عليها بكافة الطرق، وحرمانها من أطفالها في حالة الانفصال عن الزوج.

- الطمع والاستيلاء على حقوقها المالية من الأهل في حالة الميراث.





مواجهة العنف ضد المرأة

قالت الدكتورة أميرة شاهين، استشارى العلاقات الأسرية: العنف في التعامل غير مقبول علي الإطلاق سواء للسيدات أو الرجال أو حتى الأطفال وعلى المرأة عندما تتعرض له سواء من أسرتها أو زوجها أو حتى فى الشارع أن ترفضه وتمنع حدوثه بكل سبل والطرق.





ضافت "أميرة" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن أبرز الحالات التى تتعرض فيها المرأة للعنف تكون للأسف داخل الأسرة سواء من الإخوة الذكور أو من الزوج وعليها أن ترفضه وألا تبرره تحت مسمي الحب او الحماية .....الخ ، لأن قبوله يجعلها خاضعة لأي ضغط أو انتهاك أو يحولها لإنسانة عصبية ومتوترة ورافضة لأي شيء .. وفي كلتا الحالتين بتخسر استقرارها وحياتها المستقبلية.





وأكدت "أميرة" أنه يمكن للمرأة رفض العنف ومواجهته بعدة طرق تبدأ باستخدام أسلوب اللين أو بطلب مساعدة من الآخرين أو باستخدام أسلوب الدفاع عن النفس والتوجه لأى جهة أو مؤسسة منوطة بحماية حقوق المرأة أو اللجوء للقضاء إن لزم الأمر.



