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سياسي فلسطيني: رصد تركيا مبلغ مالي للقبض على دحلان تُعد تهديد بالقتل

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:06 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد محمد القر، عضو اللجنة القانونية بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن الهجوم التركي على القيادي الفلسطيني محمد دحلان لم تكن المرة الأولى التي تهاجم فيها الحكومة التركية متمثلة في الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القيادي محمد دحلان، ولكن اتهمته قبل ذلك باتهامات باطلة لم ثبتها تركيا بعد.

وأضاف "القر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن التصريح الذي خرج من وزير الخارجية التركي بمكافأة 700 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات للقبض على دحلان خطوة غير مسبوقة وخطيرة وتُعد تهديد بالقتل، ومخالفة للقوانين الدولية ويجب أن تُعاقب عليها تركيا على المستوى الدولي.

وأشار عضو اللجنة القانونية بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إلى أنه بصدد اتخاذ إجراءات دولية مع المجتمع الدولي لمحاسبة تركيا على الدعوة المباشرة بإلقاء القبض على محمد دحلان، مستنكرا صمت السلطة الفلسطينية على تلك الدعوة التحريضية، موضحًا أن هناك خلافات شخصية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ودحلان، وهذه الخلافات من طرف أبو مازن وليس من طرف دحلان، لذلك صمتت السلطة الفلسطينية على تلك الرسائل التحريضية.

وتابع: " دحلان يتمتع بحصانة تشريعية فلسطينية، وكان الأولى على السلطة الفلسطينية التصدي لهذا الموضوع وأن ترسل السفارة الفلسطينية في أنقرة رسالة احتجاج".
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