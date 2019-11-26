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أخبار البلد

القومى للمرأة يضىء باللون البرتقالى تضامنا مع دعوات مناهضة العنف

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:21 ص
صدى البلد
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أمل مجدي
للعام الثاني على التوالي يضيء المجلس القومي للمرأة مبناه الرئيسي من اليوم ولمدة 16 يوم باللون البرتقالي لمشاركة العالم الإحتفال ببدأ فعاليات ال16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة والتى يحتفل بها كل عام في الفترة من 25 من نوفمبر والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، حتى 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، حيث يتم إضاءة المعالم المميزة حول العالم خلال هذه الفترة تضامنا مع الحملة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى أن قضية العنف ضد المرأة قضية خطيرة وتحتاج الى ايجاد حلول لها وبحث سبل التصدي لجميع اشكالها وأنواعها، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لمواجهة هذه المشكلة والقضاء عليها وذلك في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتى تتضمن محور الحماية والتشريعات والمنبثقة من رؤية مصر 2030 ، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015-2020 ، مشدده على أهميه التوعية والتعريف بالقوانين والتى تعد عامل اساسي لمواجهة المشكلة وهو ما يحرص المجلس على القيام به من خلال الانشطة والحملات على اختلافها وتنوعها والتى تنفذها فروع المجلس بالمحافظات للوصول الى السيدات والاهالي في كل مكان. 

وأوضحت الدكتورة مايا ان المجلس القومى للمرأة يقوم هذا العام وفي ضوء رئاسته المشتركة مع المجلس القومى للطفولة والامومة للجنة الوطنية للختان الاناث بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتوعوية بمحافظات الجمهورية المختلفة على مدار ال16 يوم من الانشطة المناهضة للعنف ضد المرأة بعنوان " احميها من الختان" للتوعية بمشكلة ختان الاناث والتعريف بخطورتها واضرارها على الفتيات وخلق رفض مجتمعي للثقافات السلبية الموروثة حول ختان الإناث.

وطالبت الدكتورة مايا مرسي المرأة المصرية أن تتغلب على ما يواجهها من صعاب وتحديات ومن ضمنها ما تتعرض له من العنف، مؤكدة أن المرأة المصرية قوية ومثابرة وقادرة على تحمل الصعاب.

جدير بالذكر أن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة ، وتهدف الى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة اشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو ايجاد حلول جذرية.
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