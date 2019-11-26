ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

علوم الليزر يواصل فعاليات المؤتمر الدولي العاشر لتطبيقات الليزر

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
ياسمين سامي


يواصل المعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، فعاليات المؤتمر الدولى العاشر لتطبيقات الليزر (ICLA 10)، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، خلال الفترة من 23 – 28 نوفمبر 2019، بالتزامن مع الإحتفال باليوبيل الفضي للمعهد بمناسبة مرور 25 عامًا على إنشاء المعهد (1994 – 2019).

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، أن المؤتمر الدولي العاشر لتطبيقات الليزر يهدف إلى إتاحة الفرصة لعرض الأفكار العلمية والخبرات، وتبادلها بين المشاركين من الأكاديميين والباحثين والمهنيين من مستخدمي أجهزة الليزر والمختصين والشباب.

وأضاف، أن المؤتمر يتضمن العديد من الجلسات العلمية وحلقات النقاش فى مجالات علوم الليزر وتطبيقاته المختلفة الهندسية والطبية والزراعية والبيولوجية والبيئية، بمشاركة نخبة من الأساتذة والمتخصصين الدوليين والمحليين، والعلماء والباحثين في مجال علوم الليزر وتطبيقاته المختلفة.

وقال الدكتور الخشت، إن الدراسات البينية، هي مسألة بالغة الأهمية للتحول لجامعة الجيل الثالث حيث أن جامعات الجيل الثالث، لا تعتمد على التخصصات الدقيقة فقط، بل على التخصصات البينية أيضًا، حيث يتميز عصرنا الحالي بانفتاح العلوم وتضافرها بعد أن سيطرت النزعة التخصصية لعقود طويلة في البحوث العلمية والإنسانية والاجتماعية، فلم نعد نتحدث عن التخصصات المنعزلة الضيقة، وأصبح كل تخصص مرتبط بشبكة من المعارف والعلوم المحيطة به، سواء في بناء المفاهيم أو في بناء موضوع العلم نفسه، إيمانًا بالفائدة المعرفية التي يمكن أن تتحقق بانفتاح العلم وتفاعله مع غيره من العلوم المحيطة به.

ومن جانبه قال الدكتور طارق الوكيل عميد المعهد القومى لعلوم الليزر، إنه ستعقد على هامش المؤتمر العديد من ورش العمل المتخصصة المتعلقة بتطبيقات الليزر في المجالات المختلفة، وذلك بمقر المعهد بجامعة القاهرة
Advertisements

ترشيحاتنا

فلاش باك| مرتضى منصور عن مواجهة إنبي: هنكسب 6 أو 7

شقيقة الأمير الوليد بن طلال تحتفي بأم كلثوم على طريقتها الخاصة ..فيديو

أخبار الزمالك.. تمرد طارق حامد وعبد الله جمعة | مرتضى منصور يهين عمرو الجنايني

كان سندي في الحياة.. أول تعليق من والدة شهيد خلية ميكروباص حلوان بعد حكم اليوم.. فيديو

النائب العام يخصص رقم هاتف لتلقى الشكاوى والمظالم من المواطنين

اخبار الفن.. ظهور صادم لـ شيرين سيف النصر.. وحسام الجندى وزوجته يثيران الجدل بقبلة جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار .. تعرف على سعر إطلالة هند صبري في أحدث جلسة تصوير

بمكياج صاخب وإكسسوارات جذابة... دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

أسرة عمرو دياب تظهر بـ إطلالة مميزة عبر إنستجرام