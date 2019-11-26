إفريكسيم بنك يبدأ تفعيل نظام الدفع والتسوية في افريقيا.. قريبا

كشف الدكتور بنديكت أوراما، رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك" عن اعتزام البنك تفعيل تجربة نظام الدفع والتسوية لإفريقيا خلال الفترة المقبل، موضحا أنه يتيح التعامل التجاري علي مستوي القارة السمراء بالعملات المحلية.
أوضح " أوراما" في تصريحات له، أن البنك يقوم حاليا ببناء بوابة لمعلومات التجاري المقرر اطلاقها خلال ديسمبر المقبل لتوفير المعلومات الخاصة بالأسواق التجارية و تطوير المجمعات الصناعية علي مستوي القارة السمراء.
أشار "أوراما" إلي أن البنك أنفق 15 مليار دولار من إجمالي 25 مليار دولار خلال الـ5 سنوات الحالية لدعم برنامج التجارة البنية الافريقية، موضحا أن مصر اصبحت من أكبر البلدان الافريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي نظرا لاجراءاتها الاصلاحية وعودة الثقة في اقتصادها.