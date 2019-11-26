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بين الناس

أهالى شبرا بابل فى الغربية للمسئولين: القمامة تحاصرنا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:11 ص
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكى المواطن محمد الوكيل، من أهالى شبرا بابل مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بالقرية.

وقال فى رسالته: لم يخلو شارع من أكوام القمامة ولا توجد وحدة محلية تعمل على محاسبة متعهد مشروع النظافة بالقرية الذى يأتى يوما ويغيب أسابيع نرجو محاسبة الوحدة المحلية لإهمالها كل مصالح القرية، وتابع: ومحاسبة مسئول النظافة لهذا الاهمال وأصبحت سحب الذباب تغطى كل أنحاء القرية أنقذونا وانقذوا اطفالنا من تعرضهم للأمراض الفتاكة والمعدية جراء هذا الإهمال.

للتواصل مع الشاكى : 01211150517.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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