أهالى شبرا بابل فى الغربية للمسئولين: القمامة تحاصرنا

اشتكى المواطن محمد الوكيل، من أهالى شبرا بابل مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بالقرية.





وقال فى رسالته: لم يخلو شارع من أكوام القمامة ولا توجد وحدة محلية تعمل على محاسبة متعهد مشروع النظافة بالقرية الذى يأتى يوما ويغيب أسابيع نرجو محاسبة الوحدة المحلية لإهمالها كل مصالح القرية، وتابع: ومحاسبة مسئول النظافة لهذا الاهمال وأصبحت سحب الذباب تغطى كل أنحاء القرية أنقذونا وانقذوا اطفالنا من تعرضهم للأمراض الفتاكة والمعدية جراء هذا الإهمال.





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