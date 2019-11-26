البورصة: نسعى للاستثمار في مواردنا البشرية لدعم رءوس الأموال



وأضاف " فريد" في تصريحات له، أن البورصة استهدفت من توقيع مذكرة التفاهم مع اتحاد البورصة الافريقية، إثقال مواهب الكوادر الشابة من خلال تصميم برامج تدريبية لهم لرفع قدراتهم.



أوضح أن البورصة المصرية تؤمن الاستثمار في البشر هو أهم دور الجهات الحكومية لدعم أسواق المال الاقليمية سواء العربية أو الافريقية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول الى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد.



أكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية ورئيس اتحاد البورصات العربية، أن هناك مساعا حقيقية لزيادة الاستثمارات في الموارد البشرية بقطاع البورصة لتنعكس علي أسواق المال ورءوس الأموال.