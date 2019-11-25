البحيرة تتألق.. التفاصيل الكاملة لافتتاح قصر ثقافة فى دمنهور.. الثقافة: خطوة جديدة على درب تنمية المجتمع وبناء الإنسان

أزاحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الستار عن قصر ثقافة دمنهور إيذانا بفتح شريان جديد للتنوير فى منطقة الدلتا وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، الدكتور عيد صالح رئيس جامعة دمنهور، و الأديب والروائى الكبير يوسف القعيد والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة.





قالت عبد الدايم إنه على درب تطوير المجتمع وبناء الإنسان تم افتتاح قصر ثقافة دمنهور، مشيرة إلى أنه صرح جديد يضاف إلى ركائز الثقافة المصرية التي تسهم في نشر التنوير وتساهم في اكتشاف ودعم المواهب في كافة المجالات الفكرية والإبداعية من خلال برنامجا متميزا يهدف الى الوصول إلى كافة الشرائح العمرية والاجتماعية ويعمل على تنمية مهارات ذوي القدرات الخاصة ضمن سياسة الدمج بينهم وبين الأسوياء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .





وأضافت أن محافظة البحيرة وأنجبت رموزا أثرت الحياة فى مصر بشتى المجالات وكل الرجاء فى اكتشاف رموز أخرى تضع بصمات على الحياة الفكرية والادبية المصرية ، ووجهت الدعوة إلى أبناء وأهالى دمنهور للاستفادة من برنامج فعاليات القصر المتنوعة حتى تصل رسالة التنوير الى الجميع ، كما أعلنت إنابة رئيس هيئة قصور الثقافة لافتتاح قصر ثقافة كوم الحاصل ، وقدمت التحية لمبدعى البحيرة الذين ساهموا بجهودهم فى استمرار تبعية القصر لوزارة الثقافة .





من جانبه هنأ اللواء هشام امنة اهالى البحيرة بافتتاح صرحين ثقافيين هما مكتبة مصر العامة بكفر الدوار وقصر ثقافة دمنهور ليضافا الى منارات الابداع في المحافظة إلى جانب دار اوبرا دمنهور واوضح ان بالعلم والثقافة تبنى الأمم مبرزا الاهتمام بتوصيل الثقافة لابناء واهالى المحافظة وموجها التحية لوزارة الثقافة وقياداتها على تعاونهم لتقديم المنتج الثقافي لأهالي البحيرة.





وأوضح الدكتور احمد عواض أن استراتيجية هيئة قصور الثقافة تعمل وفق محورين أساسيين هما تطوير المحتوى الثقافي وتطوير البنية التحتية لها.





وأبدى سعادته بجنى ثمرة الجهد رقم ١٤ في خلال عام ونصف ، مشيرا الى ان تطوير المحتوى الثقافى للمواقع التابعة يشمل مبادرات ومشروعات ثقافية متعددة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الثقافية في المحافظات.





وأكد ابن محافظة البحيرة الروائي يوسف القعيد أن قصر ثقافة دمنهور يعد أحد مفردات قاطرة التنمية وسلاح لمواجهة دعاة الارهاب والتطرف الى جانب دوره الهام فى اكتشاف ورعاية المواهب ثم روى ذكرياته مع قصر ثقافة دمنهور في مقره القديم.





وكان حفل الافتتاح تضمن فقرة شعرية لفتت خلالها الانظار الطفلة ملك محمد على بإلقائها الرائع والمتميز لكل من ابو الطيب المتنبي وامير الشعراء احمد شوقي اعقبها عرض فني لفرقة اوبرا عربي واخر لفرقة الانفوشي للموسيقى العربية.





يشار إلى أن قصر ثقافة دمنهور مقام علي مساحة 1129 مترا ومقسم إلي خمسة طوابق تقدم من خلالها الخدمة الثقافية والفنية لأهالي محافظة البحيرة حيث يضم المبني جراج بسعة 15 سيارة وخزان للمياه ومخازن ، دور الأرضي يضم مسرح مجهز بأحدث المعدات لاستقبال مختلف الوان العروض به عدد 303 مقعد مقسمين بين الصالة والبلكون.





أما الدور الأول فيضم مقر ديوان عام فرع ثقافة البحيرة ، والدور الثاني يحتضن قصر ثقافة الطفل وبه قاعة نادي تكنولوجيا المعلومات للأطفال تضم 10 أجهزة حاسب الى وقاعة ندوات متعددة الأغراض ومكتبة للطفل يوجد بها 2527 كتابا، أما الدور الثالث فتم تخصيصه لقاعات قصر ثقافة دمنهور ويضم نادي لثقافة المرأة ونادي تكنولوجيا المعلومات للكبار وبه 15 أجهزة كمبيوتر ، قاعة معارض ، قاعة فنون تشكيلية، مرسم ، قاعتين للحرف البيئية ، قاعة تدريبات الفنون الشعبية ومكتبتين للكبار يوجد بها 5741 عنوان فى جميع ألوان الفنون والآداب والتاريخ والفلسفة ويضم الدور الرابع مجموعة من الغرف مخصصة لاقامة الفرق الزائرة.