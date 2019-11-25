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تعليم

شباب الجامعات في زيارة لمصنع الأخشاب "اتيكو" التابع للهيئة العربية للتصنيع

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:56 م
جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
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قســــم التعليــــم
انطلق الفوج السابع من طلاب جامعة كفر الشيخ لزيارة مصنع الأخشاب "اتيكو" التابع للهيئة العربية للتصنيع ؛ للتعرف على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية للمصنع، وما يقوم به من منتجات، ودوره في بناء الاقتصاد الوطني لمصر.

وتأتى هذه الزيارة تفعيلًا لمبادرة " كل يوم جديد " التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، والعديد من الوزارات كوزارة الإنتاج الحربي، ووزارة الإسكان، بالإضافة إلى القاعدة البحرية بالإسكندرية؛ لتعريف شباب الجامعات والمعاهد المصرية بالمشروعات التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة بهدف تحقيق الربط والتكامل بين الجامعات والمؤسسات الصناعية ، وتنمية قيم الولاء وحب العمل والقدرة على الإنجاز لدي هؤلاء الشباب .

وشاهد الطلاب خلال الزيارة ما يمتلكه المصنع من خطوط إنتاج مختلفة مثل (إنتاج ألواح الخشب الطبيعي من جذوع الأرو والزان، وألواح الخشب المفروم "الشيب بورد"، و منتجات الأثاث النمطي)، وغيرها من المنتجات التى يشارك المصنع فى تنفيذها، واستمع الطلاب الى مدى جدوى هذه الصناعات ودخولها فى المشروعات المختلفة للدولة ، وقد أعربوا عن فخرهم بوجود مثل هذه المنتجات بهذه الجودة داخل المصانع المصرية التى تنافس مثيلاتها فى الأسواق العالمية، وأشادوا بالعمالة المهرة المدربة التى تعمل بدقة لتصنيع منتج بهذا المستوى، وفى نهاية جولتهم أبدوا مدى إستفادتهم من هذه الزيارة التى عززت ثقتهم فى صناعة بلادهم.

ومن جانبه، أكد أحمد الشيخ القائم بعمل رئيس قطاع مكتب الوزير أن الأفواج السابقة ضمت شباب جامعات كل من( عين شمس، القاهرة، حلوان، بنها، بورسعيد، الفيوم) ، وقاموا بزيارة مصانع ( سيماف، والمحركات، والطائرات، وحلوان للصناعات المتطورة، الإلكترونيات، وقادر للصناعات المتطورة )، للتعرف على ما لديها من قدرات وإمكانيات بشرية وعلمية وبحثية، ومعامل وأجهزة ومعدات.
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