ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طلب إحاطة بسبب سوء أوضاع المستشفى الجامعي بالمنوفية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
النائب سامي المشد
النائب سامي المشد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي، بسبب أوضاع المستشفى الجامعي لمحافظة المنوفية.

وقال النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إن مستشفى السادات الجامعية، تعاني من سوء أوضاع في معظم أقسامها، وهناك معاناة من قبل المرضى فيها".

وطالب أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان من وزارة التعليم العالي، ضررورة التدخل للنهوض بأوضاع المستشفيات الجامعية.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء، الماضي، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم ٨ ديسمبر المقبل.

وقال عبد العال في ختام الجلسة،: "ترفع الجلسة على أن يعقد المجلس جلسته المقبلة في الثانية عشره ظهر يوم ٨ ديسمبر المقبل، وربما أن يتخلل تلك الفترة عقد جلسة، وذلك دون أن يفصح عن سبب احتمالية عقد تلك الجلسة التي ربما سيعقدها المجلس خلال الأسبوعين المقبلين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرك برلماني بشأن تدني خدمات مستشفى جامعة المنوفية

علي عبد العال يرفع الجلسة العامة لتعود للانعقاد 8 ديسمبر

طلب إحاطة بشأن سوء الخدمة داخل مستشفى جامعة المنوفية

عبد العال: الانتخابات البرلمانية المقبلة في نوفمبر 2020 بأمر الدستور..ومدة المجلس الحالي تنتهي في يناير 2021

بعد تحولها لـ بيزنس .. النواب يتدخل لتقنين حالات الولادة القيصرية .. والنائبة إيناس عبد الحليم تتقدم بطلب إحاطة

أخبار البرلمان .. عبد العال: الانتخابات البرلمانية المقبلة نوفمبر 2020.. وهذا موعد انتهاء مدة المجلس الحالي

ترشيحاتنا

بجيبة قصيرة مشجرة | زوجة كريم فهمى تستعرض أناقتها في حفل عيد ميلاد شقيقه

شقيقة الأمير الوليد بن طلال تحتفي بأم كلثوم على طريقتها الخاصة ..فيديو

بحجم الإصبع.. المغنية ليزو تظهر بأصغر حقيبة في العالم.. شاهد

أحمد شوبير: الزمالك سيوافق على خوض السوبر الإفريقي في قطر

صاحب أسرع هدف في الموسم: لعبت أمام الزمالك بـ 12 غرزة

بـ الرمادي اللامع.. إطلالة أنيقة لـ رضوى الشربيني عبر إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيبة قصيرة مشجرة | زوجة كريم فهمى تستعرض أناقتها في حفل عيد ميلاد شقيقه

بالدولار .. تعرف على سعر إطلالة هند صبري في أحدث جلسة تصوير

بمكياج صاخب وإكسسوارات جذابة... دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها