طلب إحاطة بسبب سوء أوضاع المستشفى الجامعي بالمنوفية

قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي، بسبب أوضاع المستشفى الجامعي لمحافظة المنوفية.



وقال النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إن مستشفى السادات الجامعية، تعاني من سوء أوضاع في معظم أقسامها، وهناك معاناة من قبل المرضى فيها".



وطالب أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان من وزارة التعليم العالي، ضررورة التدخل للنهوض بأوضاع المستشفيات الجامعية.



وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء، الماضي، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم ٨ ديسمبر المقبل.



وقال عبد العال في ختام الجلسة،: "ترفع الجلسة على أن يعقد المجلس جلسته المقبلة في الثانية عشره ظهر يوم ٨ ديسمبر المقبل، وربما أن يتخلل تلك الفترة عقد جلسة، وذلك دون أن يفصح عن سبب احتمالية عقد تلك الجلسة التي ربما سيعقدها المجلس خلال الأسبوعين المقبلين.