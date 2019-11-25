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المفتي: لا مانع من التبرع بالأعضاء.. ولا مانع من تجميد البويضات فى هذه الحالة.. فيديو

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:52 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن التبرع بالأعضاء لا مانع منه لأنه تبرع وليس بيعا، مشيرا إلى انه يتم وسط ضوابط طبية تضمن النجاح.

وتابع مفتي الديار المصرية خلال حواره لبرنامج "القاهرة الآن" عبر فضائية "العربية الحدث" أن ظاهرة "تجميد البويضات" لا بد أن تأتى فى اطار علاقة زوجية سليمة ولا مانع منه شرعا لأن الإسلام جاء لحفظ النسل وطالما انه لم يحدث اعتداء على النسب ولم يحدث خلال بالانساب فتلك العملية تمر بعدة مراحل بداية من التجميد ثم التلقيح ثم زرع البويضة الملحقة.

وأشار مفتي الديار المصرية الى أن قضية السكان فى مصر قضية امن قومي بحيث أنه يجب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بأيجاد توازن سكانى.

وقال مفتي الديار المصرية إنه يجب أن يتم اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن السكاني بموارد الدولة.
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