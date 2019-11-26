بـ جاكيت قصير.. درة تتألق بإطلالة جريئة من مهرجان القاهرة السنيمائى

نشرت الفنانة درة، صور جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة من مهرجان القاهرة السينمائى.



ظهرت فيها، بجاكيت قصير من الكاروهات باللون الأبيض والأسود، وتفصيلة رائعة تبرز عن أناقتها ورشاقتها، وانتعلت boot طويل من الجلد الأسود، وحملت حقيبة يد أنيقة من الريش الأسود.



واعتمدت درة فى الماكياج على الألوان الترابية الخفيفة مع الرموش السوداء، وأظهرت إطلالتها الأنيقة بأحمر شفاه باللون الأحمر النارى الذى يبرز عن أنوثتها وجمالها



وتركت شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها بطريقة انيقة وناعمة، ولم تتكلف بمثير من الأكسسوارات واكتفت بقرط بسيط باللون الفضى لإكمال إطلالتها



وإليكم الصور التى تبرز عن جمالها