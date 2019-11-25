خدعوك فقالوا.. الحكومة تبدأ خصخصة البنوك



ذكرت المصادر أن البنك المركزي المصري يسعي لتقوية المراكز المالية لذلك البنكين وضمان مشاركة المستثمرين الأجانب في برنامج الطروحات الحكومية.



وأعلنت الحكومة عن استهدافها تحقيق إيرادات بـ80 مليار جنيه جراء طرح مجموعة من الشركات في البورصة المصرية وزيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاكتتاب الجزئي لتلك الكيانات بما يعني عودة الاقتصاد القومي للأسواق العالمية.



وأعلن البنك المركزي المصري عن نجاح تحالف المجموعة المالية هيرمس وإيفركور للقيام بدور مرتب مالي للمصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري.



وتمت المفاضلة بين 5 عروض مقدمة من شركات عالمية للترويج للصفقة أمام مجموعة مختارة من المؤسسات المالية المرموقة، وإعداد دراسة قيمة عادلة مبدئية للمصرف المتحد.



وأوضح أن الطرح يهدف إلى تحويل المصرف المتحد إلى بنك متميز في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث كان مجلس إدارة البنك قد وافق من حيث المبدأ على طرح حصة من رأسمال المصرف المتحد لصالح مستثمر استراتيجي، في إطار توجه البنك المركزي للتوسع في جذب المؤسسات المالية ذات الخبرة في تمويل هذه الفئة من المشروعات بالأسواق المشابهة، وتحفيزها على الاستثمار في السوق المصري.

ترددت أنباء في الآونة الأخيرة بشأن توجه الجهات الحكومية بالتخلص من أصول الدولة واتباع سياسة الخصخصة للتصرف في هذه الممتلكات، بالتزامن مع إعلان طرح كلا من بنكي القاهرة والمصرف المتحد بالبورصة مع إعلان الحكومة خلال العامين الماضيين التوجه لطرح عدد من الشركات والبنوك في البورصة المصرية لتقوية مركزها المالي وزيادة قاعدتها الرأسمالية.وقالت مصادر مصرفية مطلعة في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" إن عمليات طرح بنك القاهرة والمصرف المتحد لن تتجاوز نسبة 30% لكلاهما بالبورصة، موضحة أنه من المقرر حسم عمليات الطرح خلال الفترة القليلة القادمة واختيار مستشاري الطرح.