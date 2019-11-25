ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خدعوك فقالوا.. الحكومة تبدأ خصخصة البنوك

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:55 م
البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements
محمد يحيي
ترددت أنباء في الآونة الأخيرة بشأن توجه الجهات الحكومية بالتخلص من أصول الدولة واتباع سياسة الخصخصة للتصرف في هذه الممتلكات، بالتزامن مع إعلان طرح كلا من بنكي القاهرة والمصرف المتحد بالبورصة مع إعلان الحكومة خلال العامين الماضيين التوجه لطرح عدد من الشركات والبنوك في البورصة المصرية لتقوية مركزها المالي وزيادة قاعدتها الرأسمالية.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" إن عمليات طرح بنك القاهرة والمصرف المتحد لن تتجاوز نسبة 30% لكلاهما بالبورصة، موضحة أنه من المقرر حسم عمليات الطرح خلال الفترة القليلة القادمة واختيار مستشاري الطرح.

ذكرت المصادر أن البنك المركزي المصري يسعي لتقوية المراكز المالية لذلك البنكين وضمان مشاركة المستثمرين الأجانب في برنامج الطروحات الحكومية.

وأعلنت الحكومة عن استهدافها تحقيق إيرادات بـ80 مليار جنيه جراء طرح مجموعة من الشركات في البورصة المصرية وزيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاكتتاب الجزئي لتلك الكيانات بما يعني عودة الاقتصاد القومي للأسواق العالمية.

وأعلن البنك المركزي المصري عن نجاح تحالف المجموعة المالية هيرمس وإيفركور للقيام بدور مرتب مالي للمصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري.

وتمت المفاضلة بين 5 عروض مقدمة من شركات عالمية للترويج للصفقة أمام مجموعة مختارة من المؤسسات المالية المرموقة، وإعداد دراسة قيمة عادلة مبدئية للمصرف المتحد.

وأوضح أن الطرح يهدف إلى تحويل المصرف المتحد إلى بنك متميز في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث كان مجلس إدارة البنك قد وافق من حيث المبدأ على طرح حصة من رأسمال المصرف المتحد لصالح مستثمر استراتيجي، في إطار توجه البنك المركزي للتوسع في جذب المؤسسات المالية ذات الخبرة في تمويل هذه الفئة من المشروعات بالأسواق المشابهة، وتحفيزها على الاستثمار في السوق المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحليل| لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة؟..اعرف التفاصيل

البنك المركزي يختار هيرمس مستشارا ماليا لطرح حصة من رأسمال المصرف المتحد

البنك المركزي يختار المستشار المالي لطرح حصة من رأسمال المصرف المتحد

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يكشف كواليس تمرد طارق حامد وعبد الله جمعة قبل لقاء إنبي

سيد عبد الحفيظ بعد رباعية الجونة: فزنا 4 على الزمالك في نفس الملعب .. فيديو

بعد تكريم ترامب له.. لماذا أعلنت أمريكا عن هوية كلب عملية مقتل البغدادي؟

الصين تطرح سيارات كهربائية فى مصر بسعر 100 ألف جنيه.. تفاصيل

على طريقة رانيا يوسف.. مغنية أمريكية ترتدي فستانا من غير بطانة بحفل ضخم

بحجم الإصبع.. المغنية ليزو تظهر بأصغر حقيبة في العالم.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحجم الإصبع.. المغنية ليزو تظهر بأصغر حقيبة في العالم.. شاهد

على طريقة رانيا يوسف.. مغنية أمريكية ترتدي فستانا من غير بطانة بحفل ضخم

أول ظهور لهما بعد الزواج.. حسام الجندى وزوجته يثيران الجدل بقبلة جريئة.. صور