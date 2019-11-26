برلماني يطالب بتطبيق المعاش المبكر على عمال مصانع الغزل والنسيج

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن صناعة الغزل والنسيج تعاني من تدهور كبير بسبب عدم تطوير ماكينات العمل، مشيرًا إلى ضرورة تطوير الآلات، للمساهمة فى الارتقاء بالصناعة مجددًا.



وأضاف "البطيخي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن زيادة العمالة على الحد المطلوب، سببًا آخر لتدهور أوضاع صناعة الغزل والنسيج.



وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتطبيق المعاش المبكر على العمالة الزائدة، حيث أن أى تطوير لن يؤت ثماره مادم هناك عمالة زائدة.



وتابع: "هذا الأمر تؤكد عليه بعض الشركات الصغيرة الأخرى التى تحقق أرباحًا، على عكس شركات صناعة الغزل والنسيج التابعة، لقطاع الأعمال".

