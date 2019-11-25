خدعوك فقالوا| زيادة قيمة دعم الفرد لـ 100 جنيه بالتموين



وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن الوزارة تتجه نحو صرف الدعم للمواليد خلال المرحلة المقبلة وهو ما يمثل زيادة في قيمة الدعم الموجه للأسرة بعد إضافة المواليد للأسر المستحقة وفقا لمحددات الوزارة.



لم تنجح وزارة التموين في اضافة المواليد أو صرف الدعم للمواليد من 2006 حتى 2015 والمقدر عددهم 6 ملايين بسبب تدبير الميزانية بعد فشل توقعات الوزارة بأن تنقية البيانات من المسافرين والمتوفين والاسماء المكررة وغير المستحقين سيعادل عدد المواليد المتوقع اضافتهم.



نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما يتردد من أنباء عن زيادة دعم الفرد في البطاقات التموينية لـ100 جنيه مؤكدة أن قيمة دعم الفرد داخل البطاقة التموينية 50 جنيها حتى الفرد الرابع.. وبداية من الفرد الخامس يحصل على 25 جنيها.