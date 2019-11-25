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اقتصاد

خدعوك فقالوا| زيادة قيمة دعم الفرد لـ 100 جنيه بالتموين

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:07 م
بطاقات تموين
بطاقات تموين
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محمد صبيح
نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما يتردد من أنباء عن زيادة دعم الفرد في البطاقات التموينية لـ100 جنيه مؤكدة أن قيمة دعم الفرد داخل البطاقة التموينية 50 جنيها حتى الفرد الرابع.. وبداية من الفرد الخامس يحصل على 25 جنيها.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن الوزارة تتجه نحو صرف الدعم للمواليد خلال المرحلة المقبلة وهو ما يمثل زيادة في قيمة الدعم الموجه للأسرة بعد إضافة المواليد للأسر المستحقة وفقا لمحددات الوزارة.

لم تنجح وزارة التموين في اضافة المواليد أو صرف الدعم للمواليد من 2006 حتى 2015 والمقدر عددهم 6 ملايين بسبب تدبير الميزانية بعد فشل توقعات الوزارة بأن تنقية البيانات من المسافرين والمتوفين والاسماء المكررة وغير المستحقين سيعادل عدد المواليد المتوقع اضافتهم.
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