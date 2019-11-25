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خبير اقتصادي: 14% من المواطنين يتعاملون مع الجهات المصرفية إلكترونيا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:04 م
الدكتور كريم العمدة
الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولى والخبير الاقتصادى
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حمزة شعيب
أكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولى والخبير الاقتصادى، أن 14% من المواطنين يتعاملون مع الجهات المصرفية إلكترونيا، قبل أن تتبنى الدولة استراتيجية الشمول المالى، وتطرح عددا من المباردات، ووصلت النسبة لـ 38% فى 2018 وفق مؤشر الشمول المال العالمى، وهذه النسبة منخفضة مقارنة بين المتوسط العالمى الذى يصل لـ 60%، والمتوسط فى أوربا الذى يتجاوز 90%.

وأوضح "العمدة"، خلال حواره مع الإعلامى خالد أبو بكر مقدم برنامج "الحياة اليوم"، والمذاع عبر قناة "الحياة"، أن الشمول المالى يساهم فى توفير السلع التى يحتاجها المواطن، موضحًا أنه تم إطلاق القمر الصناعى المصرى الخاص بالاتصالات والإنترنت؛ ما سيخدم عملية التحول الرقمي.

ونوه بأن الميكنة ستساهم فى استلام أوراق ثبوتية كثيرة دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب، مشيرًا إلى أن غياب البنية التكنولوجية فى السابق كان اكبر العوائق فى هذه الخطوات قبل أن تنجح فى الدولة فى توفير بنية تكنولوجية قوية فى أقل من 3 سنوات.

وشدد الخبير الاقتصادى على ضرورة العمل للدخول لمرحلة الذكاء الاصطناعى، ومواكبة التطورات العالمية، موضحًا "مصر استطاعت تنفيذ بنية تكنولوجية قوية خلال أقل من 3 سنوات".

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