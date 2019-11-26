بالدولار .. تعرف على سعر إطلالة هند صبري في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة التونسية هند صبرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بـ صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.



ظهرت هند صبرى فى الصور بإطلالة غريبة وغير تقليدية، حيث ارتدت بنطلون باللون الأزرق اللمع و نسقت معه بليزر متوسط الطول من نفس قماشة البنطلون.



وقد حملت إطلالة هند صبري في أحدث جلسة تصوير توقيع دار الأزياء العالمية Ralph Lauren، حيث بلغ سعر البنطلون 505 دولار أمريكي، بينما بلغ سعر الجاكيت 598 دولار، أى ما يقرب من 17 ألف جنيه مصرى.



أما من الناحية الجمالية، واعتمدت هند صبرى على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة.



