كهربا في الأهلي.. محمد يوسف: اللاعب سيكون إضافة كبيرة للفريق

أكد محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أن محمود كهربا لاعب الزمالك السابق وديبورتيفو أفيس البرتغال الحالي، سيكون إضافة كبيرة إلى الأحمر حال انضمامه.





وقال محمد يوسف، في حواره لبرنامج "في الاستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة "نجوم إف إم"، "كهربا حال تواجده سيؤثر بشكل كبير، ولا خوف من تصرفاته خارج الملعب، فمنظومة الأهلي قادرة على معالجة هذه النقطة".





وأكد "أعتقد كهربا سيكون له شأن كبير مع الأحمر".





وكان الحديث تطرق للحكم على لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي، قائلًا "أضاف للفريق، عانى في بداية ولايته من كثرة الإصابات، ورغم ذلك فاز في كل المباريات باستثناء مباراة بيراميدز".





وتابع "مجلس الادارة في ذلك الوقت وفر له كل شىء، وايضا اللاعبين بذلوا مجهود كبير، كان لديهم اصرار على تحقيق لقب الدوري والعودة من بعيد".





واختتم كلمته بالحديث عن " كارتيرون "، قائلا "كان مدربا عظيما وبذل مجهودا كبيرا، كان يملك مواصفات مدرب الأهلي ، مثل لاسارتي" .