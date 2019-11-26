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الانفرادات قلت.. علاء ثابت: نراعي التحقق من صحة المعلومة والصدق قبل النشر

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:34 ص
علاء ثابت
علاء ثابت
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هاني حسين
قال علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن مؤسسة الأهرام تراعي التحقق من صحة المعلومة والصدق عند النشر وذلك يسبق الانفراد.

وأضاف علاء ثابت في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مؤسسة الاهرام يدخلها 660 الف قارئ حول العالم للتأكد من صحة المعلومات.

وتابع علاء ثابت:" ونستهدف أن يتضاعف عدد الزائرين للمنصة بما يحقق عائد مادي للمؤسسة"، مضيفا:" هناك قلة في الانفرادات بسبب وسائل الإتصال الحديث والسوشيال ميديا".

وأكمل علاء ثابت:" السوشيال ميديا سرعت من عملية التعرف على المعلومات ولا يوجد انفرادات كثيرة، بسبب سرعة انتشار المعلومات على السوشيال ميديا".

ولفت علاء ثابت:" سوف نركز على الصحافة الاستقصائية والتحليل والتحقيقات ونعمل على صناعة الخبر وسوف نلتزم على الحصول على المعلومات من المصادر الرئيسية".
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