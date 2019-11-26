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حوادث

اليوم.. محاكمة 555 متهما في قضية ولاية سيناء

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
قضية ولاية سيناء
قضية ولاية سيناء
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اسلام مقلد
تستكمل اليوم المحكمة العسكرية، المنعقدة بطره، محاكمة المتهمين في القضية رقم ١٣٧ عسكرية، والمتهم فيها ٥٥٥ متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.

كشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة.

كما كشفت أن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
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