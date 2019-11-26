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ثقافة

فن الحفر على الألومنيوم بثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
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طارق موسى


أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمدرسة الحرية التجريبية الرسمية للغات من خلال قافلة ثقافية وفنية من قصر ثقافة احمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط.

حيث نظم القصر ورشتين للأشغال الفنية تضمنت الورشة الأولي فن الحفر علي معدن الألومنيوم وورشة لعمل جراب موبايل بقماش الجوخ وورشة لتعليم فنون عمل الكورشيه وقامت مشرفة النشاط بتعليم الطالبات غرز السلسلة والفرع.

كما أقيمت ورشة فنون تشكيلية تم من خلالها التعبير بالرسم عن فرحة الأطفال بأعياد الطفولة، وورشة لتعليم فنون الخط العربي وتم من خلالها شرح أنواع الخطوط العربية والأدوات المستخدمة في كل خط وتم عمل لوحة كتطبيق لما تم تعلمه بكتابة لفظ الجلالة بإستخدام خامات الرملة والغراء.

عقدت محاضرة أدبية تناول خلالها الأديب سيد عبد الرازق مفهوم الشعر والفرق بين الشعر والنظم وقام بشرح نظام الشطر الشعري والقصيدة العمودية والقصيدة التفعيلية،اعقب ذلك ندوة قصصية قام من خلالها الأديب القاص عاطف العزازي بالتطرق إلي مفهوم القصة والقصة بين الشفاهة والكتابة ودور الطباعة في تطوير القصة وقاما بالإستماع لنماذج شعرية وأخري قصصية من إبداعات الأطفال ونقدها بطريقة بناءة كي تعم الفائدة ويتحول الطلاب من هواة إلي محترفين، كما قاما بإكتشاف المواهب في شتي المجالات الفنية والثقافية المختلفة لتقويمها وثقلها وتنميتها.
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