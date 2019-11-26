توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 26/11/2019 على الصعيد المهني والعاطفى والصحى

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 ،وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .





برج الحمل

مهنيًا: تجنّب إثارة الشكوك وانتبه الى العيون التي قد تسلط عليك، واحذر مخالفة القانون وتجنّب الجدال والانفعال

عاطفيًا: ضغوط العمل تدفعك إلى كنف الشريك الذي يخفف عنك همومك المهنية ويغدق عليك من حنانه

صحيا: لاستعادة حب الحياة وفرح اللقاء، عليك بالتردد إلى الاماكن الهادئة البعيدة عن الضجيج





برج الثور

مهنيًا: قد تسمع أخبارًا تحزنك كثيرًا هذا اليوم على الصعيد المهني، العلاقات عدائية نوعًا ما بينك وبين الزملاء في العمل

عاطفيًا: المفاجآت هي سيدة الموقف في حياتك العاطفية هذا اليوم، وقد تتحول علاقة لك بشخص التقيته أخيرًا إلى قصة حب حقيقية

صحيًا: قد تشعر ببعض الآلام العابرة، يستحسن الانتباه إلى نوعية طعامك وحاول ممارسة الرياضة





برج الجوزاء

مهنيًا: إفتح أذنيك وعينيك للاطّلاع على جديد يخصّ أعمالك، فقد تخوض تجارب استثنائية تتسبّب في عدم التجاوب على كل الصعد

عاطفيًا: حياتك العاطفية تكون من المواضيع الرائدة، فأن تعمق كثيرًا الروابط الموجودة أصلًا وتسعى إلى إقامة علاقات أقوى وأثبت

صحيًا: انتبه لسلامتك وامنك وعالج مواضيعك بهدوء، ولا تنفعل أمام أبسط الأمور





برج السرطان

مهنيًا: تتمتع بجو مريح فى العمل وتطمئن الى حسن خياراتك الماضية ويطرأ ما يؤكّد لك ذلك فاستغل كل الايجابية التى تحيطك هذا اليوم

عاطفيًا: تشعر بنفسك جذابًا وفي أفضل حالاتك، وكأنك خضعت لعملية تغيير شاملة ويطغي سحرك على الشريك

صحيًا: هدوء وتوازن صحي ينتظرانك هذا اليوم لكنك تعيش حالة من الإثارة الفكرية والعصبية لتحمسك الشديد لأمر عاطفي أو مهني





برج الاسد

مهنيًا: قد تطمئن خواطرك وتختفي الأجواء السلبية، إذ تخرج من عزلتك وتختلط بمحيطك فتتعرّف إلى شخص يلفت انتباهك إلى حدّ ما

عاطفيًا: مقارنتك لفكرة الزواج اختلفت اليوم عما كانت عليه في السابق، مع اتخاذك بعض التعديلات بشأنه

صحيًا: لا تكثر من العمل والسهر، عليك الاسترخاء واللجوء إلى النوم باكرا لتحافظ علي صحتك





برج العذراء





مهنيًا: يكون لك دور بنّاء في تلطيف الأجواء المهنية، وتقرّب المسافة بين الأشخاص وتسهل اللقاء والحوار والمصالحة

عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فانك قد تفوّت اليوم عليك فرصة إيجاد الحب المثالي، وقد يكون عزاؤك الوحيد اللجوء إلى الأصدقاء لمواساتك

صحيًا: تتخلّص من بعض المشكلات كتوتر الأعصاب أو عدم القدرة على ضبط نفسك





برج الميزان

مهنيًا: أنجز بعض المشاريع المالية بهدوء، وانفتح على مقاربة جديدة حسّنْ مزاجك وأحِطْ نفسك بأشخاص منفتحين

عاطفيًا: تسعدك الأجواء، تشعر بالقوة، تفيض حبًا وشغفًا، وتسمع كلمات حلوة من اغلي شخص على قلبك

صحيًا: تركز اهتمامك على صحتك وراحتك الجسدية وتهتم أكثر بالرياضة معتمدًا على نظام غذائي وحياتي سليم





برج العقرب:

مهنيًا: يوم من الارتباك والفوضى والتأجيل والتسويف ترافقك، يكون حديث عن ممتلكات وعائدات مالية وأعمال بيع وشراء

عاطفيًا: تستعيد جذوة حياتك المهنية بعدما خفت قليلًا نتيجة رغبتك في اللهو والتعرّف إلى أشخاص جدد من خارج محيطك

صحيًا: وضعك الصحي إجمالًا جيد ولن تشكو أي عارض صحي فحافظ على هذا الوضع يا عزيزي العقرب





برج القوس:

مهنيًا: الظرف الراهن يفرض عليك الحذر فى مجالك العملي، لكن ذلك سرعان ما يتبدل لمصلحتك لاحقًا، وتشعر بقوتك وسيطرتك على الاوضاع

عاطفيًا: تلاحظ ارتفاعًا في منسوب الرومانسية لدى الشريك، وهذه طبيعته الحقيقية فحاول استغلال هذا اليوم علي الصعيد العاطفي

صحيًا: الحيوية الظاهرة سببها مواظبتك على التمارين الرياضية من دون انقطاع

برج الجدي

مهنيًا: عليك المثابرة لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به منذ مدة، وخصوصًا أن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى

عاطفيًا: بعض المشاعر قد يشكل عبئًا عليك في العلاقة بالشريك، فخذ حذرك وحاول تفهم رغبات الشريك اكثر

صحيًا: بسبب عدم استقرار أوضاعك تشعر ببعض القلق، لكن لا داعي إلى مخاوفك









برج الدلو

مهنيًا: تذهب عميقًا في البحث عما يخفيه ظاهر الأمور، وتقوم بمقارنة بين الأحداث والأوضاع التي تواجهك اليوم والتي واجهتك في السابق

عاطفيًا: تعاني العلاقات المتأرجحة الأمرّين، وقد تزول نهائيًا، تحاشَ الانتقاد والتذمّر، أمّا الجروح العاطفية فلا تلتئم بسهولة

صحيا:ً عليك باتخاذ الأمور بهدوء وروية أكثر والعمل على الترفيه عن نفسك حتى تحافظ على صحتك.









برج الحوت

مهنيًا: أنت مليء بالطاقة وتحب فرص التحدي التي يأتي بها كل يوم جديد فى مجال عملك، وتكون جريئًا في الكلام وهذا الامر يساعدك على تخطي كل الصعاب

عاطفيًا: لا تندفع نحو الشريك من دون ضوابط، فهذا يخلق عنده بعض النفور منك وتجنّبك باستمرار