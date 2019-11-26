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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 26/11/2019 على الصعيد المهني والعاطفى والصحى

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:08 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 ،وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .

برج الحمل
مهنيًا: تجنّب إثارة الشكوك وانتبه الى العيون التي قد تسلط عليك، واحذر مخالفة القانون وتجنّب الجدال والانفعال 
عاطفيًا: ضغوط العمل تدفعك إلى كنف الشريك الذي يخفف عنك همومك المهنية ويغدق عليك من حنانه
صحيا: لاستعادة حب الحياة وفرح اللقاء، عليك بالتردد إلى الاماكن الهادئة البعيدة عن الضجيج

برج الثور
مهنيًا: قد تسمع أخبارًا تحزنك كثيرًا هذا اليوم على الصعيد المهني، العلاقات عدائية نوعًا ما بينك وبين الزملاء في العمل 
عاطفيًا: المفاجآت هي سيدة الموقف في حياتك العاطفية هذا اليوم، وقد تتحول علاقة لك بشخص التقيته أخيرًا إلى قصة حب حقيقية
صحيًا: قد تشعر ببعض الآلام العابرة، يستحسن الانتباه إلى نوعية طعامك وحاول ممارسة الرياضة 

برج الجوزاء
مهنيًا: إفتح أذنيك وعينيك للاطّلاع على جديد يخصّ أعمالك، فقد تخوض تجارب استثنائية تتسبّب في عدم التجاوب على كل الصعد 
عاطفيًا: حياتك العاطفية تكون من المواضيع الرائدة، فأن تعمق كثيرًا الروابط الموجودة أصلًا وتسعى إلى إقامة علاقات أقوى وأثبت
صحيًا: انتبه لسلامتك وامنك وعالج مواضيعك بهدوء، ولا تنفعل أمام أبسط الأمور

برج السرطان
مهنيًا: تتمتع بجو مريح فى العمل وتطمئن الى حسن خياراتك الماضية ويطرأ ما يؤكّد لك ذلك فاستغل كل الايجابية التى تحيطك هذا اليوم
عاطفيًا: تشعر بنفسك جذابًا وفي أفضل حالاتك، وكأنك خضعت لعملية تغيير شاملة ويطغي سحرك على الشريك
صحيًا: هدوء وتوازن صحي ينتظرانك هذا اليوم لكنك تعيش حالة من الإثارة الفكرية والعصبية لتحمسك الشديد لأمر عاطفي أو مهني

برج الاسد
مهنيًا: قد تطمئن خواطرك وتختفي الأجواء السلبية، إذ تخرج من عزلتك وتختلط بمحيطك فتتعرّف إلى شخص يلفت انتباهك إلى حدّ ما 
عاطفيًا: مقارنتك لفكرة الزواج اختلفت اليوم عما كانت عليه في السابق، مع اتخاذك بعض التعديلات بشأنه
صحيًا: لا تكثر من العمل والسهر، عليك الاسترخاء واللجوء إلى النوم باكرا لتحافظ علي صحتك

برج العذراء

مهنيًا: يكون لك دور بنّاء في تلطيف الأجواء المهنية، وتقرّب المسافة بين الأشخاص وتسهل اللقاء والحوار والمصالحة 
عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فانك قد تفوّت اليوم عليك فرصة إيجاد الحب المثالي، وقد يكون عزاؤك الوحيد اللجوء إلى الأصدقاء لمواساتك
صحيًا: تتخلّص من بعض المشكلات كتوتر الأعصاب أو عدم القدرة على ضبط نفسك

برج الميزان
مهنيًا: أنجز بعض المشاريع المالية بهدوء، وانفتح على مقاربة جديدة حسّنْ مزاجك وأحِطْ نفسك بأشخاص منفتحين 
عاطفيًا: تسعدك الأجواء، تشعر بالقوة، تفيض حبًا وشغفًا، وتسمع كلمات حلوة من اغلي شخص على قلبك
صحيًا: تركز اهتمامك على صحتك وراحتك الجسدية وتهتم أكثر بالرياضة معتمدًا على نظام غذائي وحياتي سليم

برج العقرب:
مهنيًا: يوم من الارتباك والفوضى والتأجيل والتسويف ترافقك، يكون حديث عن ممتلكات وعائدات مالية وأعمال بيع وشراء 
عاطفيًا: تستعيد جذوة حياتك المهنية بعدما خفت قليلًا نتيجة رغبتك في اللهو والتعرّف إلى أشخاص جدد من خارج محيطك
صحيًا: وضعك الصحي إجمالًا جيد ولن تشكو أي عارض صحي فحافظ على هذا الوضع يا عزيزي العقرب

برج القوس: 
مهنيًا: الظرف الراهن يفرض عليك الحذر فى مجالك العملي، لكن ذلك سرعان ما يتبدل لمصلحتك لاحقًا، وتشعر بقوتك وسيطرتك على الاوضاع
عاطفيًا: تلاحظ ارتفاعًا في منسوب الرومانسية لدى الشريك، وهذه طبيعته الحقيقية فحاول استغلال هذا اليوم علي الصعيد العاطفي
صحيًا: الحيوية الظاهرة سببها مواظبتك على التمارين الرياضية من دون انقطاع
برج الجدي
مهنيًا: عليك المثابرة لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به منذ مدة، وخصوصًا أن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى
عاطفيًا: بعض المشاعر قد يشكل عبئًا عليك في العلاقة بالشريك، فخذ حذرك وحاول تفهم رغبات الشريك اكثر
صحيًا: بسبب عدم استقرار أوضاعك تشعر ببعض القلق، لكن لا داعي إلى مخاوفك


برج الدلو
مهنيًا: تذهب عميقًا في البحث عما يخفيه ظاهر الأمور، وتقوم بمقارنة بين الأحداث والأوضاع التي تواجهك اليوم والتي واجهتك في السابق 
عاطفيًا: تعاني العلاقات المتأرجحة الأمرّين، وقد تزول نهائيًا، تحاشَ الانتقاد والتذمّر، أمّا الجروح العاطفية فلا تلتئم بسهولة
صحيا:ً عليك باتخاذ الأمور بهدوء وروية أكثر والعمل على الترفيه عن نفسك حتى تحافظ على صحتك.


برج الحوت
مهنيًا: أنت مليء بالطاقة وتحب فرص التحدي التي يأتي بها كل يوم جديد فى مجال عملك، وتكون جريئًا في الكلام وهذا الامر يساعدك على تخطي كل الصعاب
عاطفيًا: لا تندفع نحو الشريك من دون ضوابط، فهذا يخلق عنده بعض النفور منك وتجنّبك باستمرار
صحيًا: العصبية الزائدة تضرّك كثيرًا وتاكد انها سوف تسبب لك امراض جسدية، لذالك حاول ان تفتش عن الهدوء لتكون أكثر قدرة على المواجهة
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