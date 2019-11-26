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عبد المحسن سلامة: الإعلام والصحافة قاما بدور كبير في مواجهة الشائعات والإرهاب

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:20 ص
عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة
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هاني حسين
قال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الإعلام والصحافة المصرية نجحت في مواجهة التنظيمات الإرهابية وإعلام الإخوان.

وأضاف عبد المحسن سلامة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الإعلام يقوم بدور كبير في مواجهة الشائعات والأكاذيب، بداية من دعم ثورة الثلاثين من يونيو ودعم الدولة المصرية والمؤسسات".

وتابع عبد المحسن سلامة، "حال عودة منصب وزير الإعلام لابد من توفر صلاحيات له"، مضيفا "علينا تفعيل ودعم الهيئات الثلاث، مع المزيد من التنسيق بينهم".

وتابع عبد المحسن سلامة "بعد عام 2011 حدثت أزمة عاتية في المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية، وبدأنا ملحمة التعافي ولكنها سوف تستغرق بعض الوقت".

وأكمل عبد المحسن سلامة "خلال العامين الماضيين هناك تطور في الأهرام من تدبير موارد والتخلص من المشكلات ولكن مازالت مشكلة الأهرام المادية قائمة".

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