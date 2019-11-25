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محافظات

محافظ أسوان يشيد بالتحرك السريع للوزراء لاحتواء تداعيات تسرب الأدخنة من مصنع كيما

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:59 م
مصنع كيما القديم
مصنع كيما القديم
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شاذلى عبد الفتاح
أشاد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بالاستجابة السريعة للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وأنه بمجرد عرض موقف تداعيات تسرب الأدخنة والغازات الضارة بالبيئة وبصحة المواطنين صباح الاثنين، من مصنع كيما القديم فقد قرر وزير قطاع الأعمال وقف تشغيل المصنع لحين توفيق أوضاعه البيئية بما لا يشكل أى ضرر على المقيمين بالمناطق السكنية المحيطة به.

ولفت المحافظ إلى أن الحكومة حريصة على التوازن ما بين الدور الهام لهذه القلعة الصناعية فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير المنتج من الأسمدة الأزوتية للأسواق المحلية وبما لا يمس صحة المواطنين، كما أثنى محافظ أسوان بالتحرك الإيجابي للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى التواصل مع الوزارات والأجهزة المختصة لاحتواء تداعيات الحادث.

كما أشاد اللواء أحمد إبراهيم بجهود وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد التى كلفت لجنة من جهاز شئون البيئة بزيارة ميدانية للمصنع للقيام بالقياسات البيئية والإجراءات اللازمة لإعداد تقرير مفصل بالموقف البيئى للمصنع القديم وسبل تطويره ليتوافق بيئيًا فى المستقبل.

وكانت 84 طالبة ومعلمة تعرضن لاختناق رئوى بمدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية للبنات بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان بسبب انتشار الأدخنة المنبعثة من مصنع كيما القديم.

وتوجه محافظ أسوان إلى مبنى المدرسة فور إبلاغه بهذه الواقعة، وقام المحافظ باستدعاء الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان والدكتور محمد الدخيلى مدير الإسعاف، ووجه المحافظ إلى سرعة قيام فرق سيارات الإسعاف بنقل الحالات المصابة لمستشفى أسوان الجامعى بواقع 54 حالة، وأيضًا لمستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة بواقع 30 حالة وخروج معظمهم بعد تماثلهم للشفاء وتلقى العلاج اللازم.
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