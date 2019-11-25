اخبار البرلمان| جلسة طارئة لنظر التجديد لمحافظ البنك المركزي.. وتحرك عاجل بسبب رفع تذاكر السينما والقطارات والملاهي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة الإثنين 25 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
الخميس المقبل .. جلسة طارئة في البرلمان للنظر في التجديد لمحافظ البنك المركزي
صرح المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، بأن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس قرر دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري، قبل موعد الجلسات المعلن سلفًا، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بـ الترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي.
زيادة الحوافز والمكافآت على أساسي 2019 .. البرلمان يتدخل لتعديل قانون الخدمة المدنية
طالب النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، بضرورة النظر في مواد قانون الخدمة المدنية لعام 2016، زيادة الحافز بالتوازي مع زيادة الراتب الأساسي، حيث إن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه: " تخضع حوافز ومكافآت غير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية نسبة مقطوعة على أساسي 2015".
يصل لـ 2000 جنيه.. النواب يزف بشرى للمتقاعدين بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات
قالت النائب مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحد الأدنى للمعاش قليل جدًا ومتدنٍ ولا يعبر بأي حال عن الظروف المعيشية التي يمر بها أصحاب المعاشات، مؤكدة أنه في حاجة ماسة إلى وجود تعديل عليه وزيادته.
وكيل نقل النواب: محاكمة العاملين المتسببين في تحرك قطار دون سائق خطوة جيدة
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بقرار المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 متهمين من العاملين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة التأديبية، وذلك لعدم أدائهم العمل المنوطين به بدقة بما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر فى يوم 28 أكتوبر الماضي.
بسبب رفع تذاكر السينما والقطارات والملاهي.. تحرك برلماني عاجل ضد غادة والي
طالب النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان وزارة التضامن الاجتماعى بضرورة إعادة النظر فى قرارها بشأن فرض رسوم إضافية على تذاكر السينما والملاهي والقطارات.
عبد العال يتوجه إلى قبرص للمشاركة في مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة
توجه أمس الاثنين، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني إلى قبرص للمشاركة في المؤتمر الـ 13 لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة بمشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط.
عقوبة تصل للسجن 5 سنوات .. برلمانية تحذر من ختان الإناث
أشادت امنة نصير عضو مجلس النواب، بجهود المجلس القومي للمرأة لانطلاقة حملة احميها من الختان لـ 16 يوما من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي يحتفل بها العالم كل عام في الفترة من 25 من نوفمبر والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
الخميس المقبل .. جلسة طارئة في البرلمان للنظر في التجديد لمحافظ البنك المركزي
صرح المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، بأن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس قرر دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري، قبل موعد الجلسات المعلن سلفًا، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بـ الترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي.
زيادة الحوافز والمكافآت على أساسي 2019 .. البرلمان يتدخل لتعديل قانون الخدمة المدنية
طالب النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، بضرورة النظر في مواد قانون الخدمة المدنية لعام 2016، زيادة الحافز بالتوازي مع زيادة الراتب الأساسي، حيث إن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه: " تخضع حوافز ومكافآت غير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية نسبة مقطوعة على أساسي 2015".
يصل لـ 2000 جنيه.. النواب يزف بشرى للمتقاعدين بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات
قالت النائب مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحد الأدنى للمعاش قليل جدًا ومتدنٍ ولا يعبر بأي حال عن الظروف المعيشية التي يمر بها أصحاب المعاشات، مؤكدة أنه في حاجة ماسة إلى وجود تعديل عليه وزيادته.
وكيل نقل النواب: محاكمة العاملين المتسببين في تحرك قطار دون سائق خطوة جيدة
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بقرار المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 متهمين من العاملين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة التأديبية، وذلك لعدم أدائهم العمل المنوطين به بدقة بما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر فى يوم 28 أكتوبر الماضي.
بسبب رفع تذاكر السينما والقطارات والملاهي.. تحرك برلماني عاجل ضد غادة والي
طالب النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان وزارة التضامن الاجتماعى بضرورة إعادة النظر فى قرارها بشأن فرض رسوم إضافية على تذاكر السينما والملاهي والقطارات.
عبد العال يتوجه إلى قبرص للمشاركة في مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة
توجه أمس الاثنين، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني إلى قبرص للمشاركة في المؤتمر الـ 13 لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة بمشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط.
عقوبة تصل للسجن 5 سنوات .. برلمانية تحذر من ختان الإناث
أشادت امنة نصير عضو مجلس النواب، بجهود المجلس القومي للمرأة لانطلاقة حملة احميها من الختان لـ 16 يوما من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي يحتفل بها العالم كل عام في الفترة من 25 من نوفمبر والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.