اخبار البرلمان| جلسة طارئة لنظر التجديد لمحافظ البنك المركزي.. وتحرك عاجل بسبب رفع تذاكر السينما والقطارات والملاهي

طالب النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، بضرورة النظر في مواد قانون الخدمة المدنية لعام 2016، زيادة الحافز بالتوازي مع زيادة الراتب الأساسي، حيث إن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه: " تخضع حوافز ومكافآت غير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية نسبة مقطوعة على أساسي 2015".قالت النائب مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحد الأدنى للمعاش قليل جدًا ومتدنٍ ولا يعبر بأي حال عن الظروف المعيشية التي يمر بها أصحاب المعاشات، مؤكدة أنه في حاجة ماسة إلى وجود تعديل عليه وزيادته.أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بقرار المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 متهمين من العاملين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة التأديبية، وذلك لعدم أدائهم العمل المنوطين به بدقة بما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر فى يوم 28 أكتوبر الماضي.طالب النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان وزارة التضامن الاجتماعى بضرورة إعادة النظر فى قرارها بشأن فرض رسوم إضافية على تذاكر السينما والملاهي والقطارات.توجه أمس الاثنين، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني إلى قبرص للمشاركة في المؤتمر الـ 13 لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة بمشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط.أشادت امنة نصير عضو مجلس النواب، بجهود المجلس القومي للمرأة لانطلاقة حملة احميها من الختان لـ 16 يوما من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي يحتفل بها العالم كل عام في الفترة من 25 من نوفمبر والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.