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منوعات

انطلاق منتدى المعلومات العالمي (CIO 200) للتعرف على أحدث تكنولوجيا الحماية الرقمية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:35 ص
منتدى المعلومات العالمي
منتدى المعلومات العالمي
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احمد عبد القوى
انطلق امس الاثنين منتدى القمة العالمي لمجتمع المعلومات "CIO 200"، بأحد فنادق القاهرة؛ تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والتي تمثل منطلقًا على طريق التنمية الشاملة والمستدامة.

شارك في المنتدى خبراء تكنولوجيا المعلومات في مصر والعالم، وكذلك المديرين التنفيذيين لنظم وامن المعلومات بالشركات المصرية والعالمية، ويستهدف التعرف على أحدث تكنولوجيا الحماية الرقمية، ويمُكن مديري تقنيات المعلومات في تسهيل التواصل وتبادل أفضل الممارسات والتطوير التنفيذي والتعاون في القضايا التي يواجهونها، وحلول متكاملة في مجال أمن المعلومات وحماية البيانات.

ومن بين الورش التي تتضمنها المنتدى، ستُخصص إحدى الجلسات للتعرف على النظام الجديد الذي أطلقته شركة "جيت لوك" المتخصصة في أمن المعلومات ونظم الحماية الإليكترونية، بالتعاون مع "Safetica".

وقال چيرى هوسك، المستشار التقني لـ"Safetica"، إن الشركة حصلت على جائزة أفضل شركة متخصصة في أمن المعلومات هذا العام، في جوائز "Cyber ​​Security"، وهي مسابقة مستقلة تسلط الضوء على الأداء الأفضل للأفراد والشركات في مجال الأمن السيبراني.

وتعمل "safetica" منذ أكثر من 13 عامًا بالأسواق العالمية، وتبيع منتجاتها في 110 دولة، كما تحمي أكثر من 180 ألف جهاز حول العالم.

وذكر هوسك أن "Safetica DLP" يساعد العملاء على تحديد مشكلات الأمان المحتملة عن طريق تحديد موقع الملفات ورسائل البريد الإلكتروني ذات المحتوى المهم بحيث يمكن بسهولة تقييد البيانات من الاختراق و منعها من التسريب.

وقال محمد هارون، رئيس مجلس إدارة شركة "جيت لوك"، إن الشركة تستهدف تحقيق التميز والاستفادة المثلى من البرنامج الجديد "Safetica DLP"؛ وذلك من خلال شبكة من شركاء الاعمال والموزعين المحليين للمساعدة في تنامي ربحيتهم وتحقيق فائدة مستدامة لجميع الشركاء لتقديم أفضل الخدمات بأسعار مناسبة تحقق الرضا للعملاء. وكانت جيت لوك وقعت حق التوزيع Safetica DLP لمصر مع شركة emt الموزع الحصري لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا.
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