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فن

هاني فرحات يجري بروفة حفل اصالة بموسم الرياض فى القاهرة.. صور

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:16 ص
هاني فرحات
هاني فرحات
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سعيد فراج
يواصل المايسترو هاني فرحات تألقه مع كبار نجوم الأغنية العربية، حيث أجري بروفة حفل الفنانة الكبيرة أصالة والذي سيقام الجمعة القادمة، ضمن فعاليات موسم الرياض، داخل استديوهات "art " بالقاهرة.

وشكل فرحات واصالة ثنائيا غنائيا استثنائيا قدما خلاله سلسلة من الحفلات الضخمة والتي رفعت لافتة "كامل العدد" وكان أخرها حفل ختام مهرجان الموسيقي العربية.

الجدير بالذكر أن المايسترو هاني فرحات تتولي مؤخرًا إدارة أعماله شركة" ايرث برودكشن" المملوكة للدكتورة سارة الطباخ.

كانت أصالة نصري طرحت 3 أغاني بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.

والأغنية الثانية من ألبوم أصالة نصري، "مبقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، وتريات فهد، تنفيذ وتريات تامر غنيم.
هاني فرحات يجري بروفة حفل اصالة بموسم الرياض فى القاهرة.. صور
هاني فرحات يجري بروفة حفل اصالة بموسم الرياض فى القاهرة.. صور
هاني فرحات يجري بروفة حفل اصالة بموسم الرياض فى القاهرة.. صور
هاني فرحات يجري بروفة حفل اصالة بموسم الرياض فى القاهرة.. صور
هاني فرحات يجري بروفة حفل اصالة بموسم الرياض فى القاهرة.. صور
هاني فرحات يجري بروفة حفل اصالة بموسم الرياض فى القاهرة.. صور
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