هواوي Y9s يحقق نجاحا كبيرا منذ الإعلان عنه في سوق الهواتف الذكية بمصر

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن أن هاتفها الشبابي الجديد Y9s حقق نجاح باهرًا في سوق الهواتف الذكية بمصر ويرجع الفضل الي ثقة ودعم مستهلكي وشركاء هواوي في مصر، حيث أن هذا انعكس على قرب نفاد الكمية المخصصة للحجز المسبق في وقت قصير من بداية الحملة في نوفمبر 21 وذلك بعد الإعلان عنه بأربعة أيام فقط. وحقق هواوي Y9s رواجًا بين مستخدمي فئة الهواتف الفوق المتوسطة، نظرًا لبعض الإمكانيات والمزايا التي لم يراها المستخدم الا في فئة الهواتف العليا، مثل كاميرا سيلفي Auto Selfie Pop-up Camera وشاشة عرضة كاملة تمامًا Ultra FullView.



وقال "بيك ين"، نائب رئيس هواوي في مصر، "هواوي دائمًا تضع عملائها في المقام الأول في مصر والعالم، حيث اننا نوفر هواتف متطورة تتماشي مع جميع فئات مستخدمي الهواتف الذكية، وتولي هواوي اهتمامًا كبيرًا بفئة المستخدمين الشباب لكونهم ركيزة أساسية في نجاحنا بالسوق المصري التي تقوي يوم تلو الأخر، وهذا ما شهدناه بنجاح هاتف هواوي الشبابي الجديد Y9s، وهذا يمثل ثقة المستهلك المصري في منتجاتنا، لذا نحن ملتزمون بتدعيم سلسلة هواتفنا الشبابية Y بأحدث التكنولوجيا التي توصلت اليها صناعة الهواتف الذكية بالعالم."



يأتي HUAWEI Y9 S مع ذاكرة 6 جيجابايت وبسعة تخزين 128 جيجابايت مما يسمح للتطبيقات والألعاب كثيفة الموارد لتشغيل بسلاسة. يعتمد الهاتف على معالج Kirin 710F للحفاظ على أداء سريع وسلس. كما زودت هواوي هاتفها الجديد بتقنية بصمة الإصبع في زر فتح وغلق الهاتف بالإضافة الي تزويده ببطارية عالية الكثافة بقدر 4000 ميلي أمبير التي توفر للمستخدمين أطول فترة ممكنة من الاستخدام.



يعد HUAWEI Y9 S احد هواتف سلسلة Y الشبابية التي تتمتع بإمكانيات كبيرة وبسعر تنافسي يتناسب مع فئة عريض من المستخدمين الشباب. حيث يحتوي HUAWEI Y9 S على نظام كاميرا ثلاثية تدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأتي بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل ذات زاوية التصوير العريضة جدًا وكاميرا بدقة 2 ميجا بكسل لتطبيق تأثيرات عمق الصور. وتمتاز الكاميرا بخاصية التعرف على المشاهد المحيطة المدعّمة بالذكاء الاصطناعي لما يصل إلى 22 مشهد مختلف، بالإضافة إلى وضع التصوير الليلي Night Mode للحصول على لقطات مثالية في الإضاءة المنخفضة. كما سيتمكن المستخدمون من تسجيل مقاطع الفيديو بطيئة الحركة باستخدام خَيَار Slow-motion Super الذي يسجل 480 إطارًا في الثانية.



كما تم تزويد HUAWEI Y9 S بكاميرا سيلفي Auto Selfie Pop-up Camera مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 16 ميجا بكسل والتي تنبثق تلقائيًا عند تصوير السيلفي كما تتمتع الكاميرا بقدرة التعرف على المشاهد المحيطة لـ 8 فئات، حيث تتميز الكاميرا الأمامية بخصائص إضافية لتمنح المستخدمين صورة السيلفي المثالية لتشمل وضع التصوير الليلي Night Mode.



والجدير بالذكر، أن هاتف HUAWEI Y9 S متوافر حاليًا للحجز المُسبق بداية من يوم 21 نوفمبر الي 27 نوفمبر في جميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين.



