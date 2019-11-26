بعد اختناق 84 طالبة ومعلمة.. تفاصيل أزمة مصنع كيما القديم في أسوان.. وزارة البيئة تشكل لجنة للوقوف على الانبعاثات الضارة.. ووقف تشغيله لحين توفيق الأوضاع

شهدت محافظة أسوان، أمس، حدوث واقعة اختناق رئوى لـ 84 طالبة ومعلمة في مدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية للبنات، بمنطقة المحمودية، بسبب انتشار الأدخنة المنبعثة من مصنع كيما القديم.



وأجرى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اتصالا بوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع إدارة المصنع وخاصة أنه تم التنبيه أكثر من مرة بخطورة الانبعاثات المنتشرة والمتطايرة منه مع إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء بالموقف الحالي.



وتوجه محافظ أسوان إلى مصنع كيما القديم، حيث أمر رئيس مجلس الإدارة بوقف تشغيل قسم الحامض الذي تنبعث منه الأدخنة الضارة، مع تحرير محضر مخالفة من الادارة العامة للبيئة؛ لتسبب إنتشار هذه الأدخنة فى التلوث البيئي بالعديد من المناطق والأحياء السكنية داخل مدينة أسوان.



وشكَّلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لجنة عاجلة برئاسة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والذى توجه فورًا إلى أسوان بمشاركة إدارتى التفتيش ونوعية الهواء إلى مصنع كيما؛ لقياس الانبعاثات والأدخنة الصادرة من المصنع، وذلك فور تلقى بلاغ من أهالى منطقتى المحمودية وكيما، بوجود انبعاثات ضارة، صباح الإثنين، وحدوث حالات اختناقات بين تلاميذ المدارس والأهالى.



وسبق أن عقدت وزيرة البيئة، اجتماعا، مع وزير قطاع الأعمال، أوائل نوفمبر الجارى، لحل المشاكل البيئية المتعلة بالمصنع بشكل نهائي، وإيقاف التلوث الصادر منه، ومن المقرر أن يتم رفع تقرير إليها عن الوضع الحالي، بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال ومحافظة أسوان.



من جهته، أوضح مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة أسوان، بأنه سيتم إرسال تقرير اللجنة المشكلة، إلى الجهات المختصة، فور الانتهاء من عملها.



موضحا أنه جرى تحرير عدة محاضر بيئية للمصنع القديم، بسبب وجود انبعاثات ضارة وملوثة للهواء في أثناء تشغيله إلى أن تشغيل المصنع الجديد سيقضي على هذه المخالفات .



وبالتوازى مع ذلك أشاد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بالإستجابة السريعة للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام حيث أنه بمجرد عرض موقف تداعيات تسرب الأدخنة والغازات الضارة بالبيئة وبصحة المواطنين صباح الأثنين من مصنع كيما القديم فقد قرر وزير قطاع الأعمال وقف تشغيل المصنع لحين توفيق أوضاعه البيئية بما لا يشكل أى ضرر على المقيمين بالمناطق السكنية المحيطة به .



ولفت المحافظ إلى أن الحكومة حريصة على التوازن ما بين الدور الهام لهذه القلعة الصناعية فى دعم الإقتصاد القومى وتوفير المنتج من الأسمدة الأزوتية للأسواق المحلية و بما لا يمس صحة المواطنين ، كما أثنى محافظ أسوان بالتحرك الإيجابى للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى التواصل مع الوزارات والأجهزة المختصة لإحتواء تداعيات الحادث.



كما أشاد اللواء أحمد إبراهيم بجهود وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والتى كلفت لجنة من جهاز شئون البيئة بزيارة ميدانية للمصنع للقيام بالقياسات البيئية والإجراءات اللازمة لإعداد تقرير مفصل بالموقف البيئى للمصنع القديم و سبل تطويره ليتوافق بيئيًا فى المستقبل .