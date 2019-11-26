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رياضة

تحية خاصة لـ رمضان صبحي من جماهير الأهلي أثناء لقاء الجونة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:01 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسام الحارتي
تلقى رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحية خاصة من الجماهير أثناء خوض مباراة الجونة ونزوله في الدقيقة "80" بدلا من جونيور أجايي .

ووجهت جماهير النادي الأهلي التحية إلى رمضان صبحي تقديرا لما قدمه خلال بطولة أمم إفريقيا تحت "23" عاما والتي توج بها المنتخب الأولمبي عقب هزيمة كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف .

وحقق النادي الأهلي الفوز على منافسه فريق الجونة بأربعة أهداف دون رد بالمباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين باستاد الجونة في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وسجل اهداف النادي الأهلي وليد سليمان ثلاثة اهداف بالدقائق 10 و42 و49 ، بينما اضاف الهدف الرابع حسين الشحات بالدقيقة 88 .

واحتل النادي الأهلي قائمة جدول ترتيب الدوري المصري عقب هزيمة الجونة برصيد "12" نقطة.


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