بجيبة قصيرة مشجرة | زوجة كريم فهمى تستعرض أناقتها في حفل عيد ميلاد شقيقه

شاركت دانيا البناوي، زوجة الفنان كريم فهى، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها برفقة زوجها ومجموعة من الأصدقاء خلال الاحتفال بعيد ميلاد شقيقه أحمد فهمى.





ظهرت زوجة كريم فهمى فى الصورة بإطلالة ناعمة، مرتدية جيبة قصيرة تصل أعلى الركبة واتسمت بنقوشات الورد الملونة التى جمعت بين اللون الفوشيا والروز.





ونسقت زوجة كريم فهمى مع هذه الجيبة بلوزة سوداء كشفت عن جزء من بطنها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.



