أستون فيلا يوقف سلسلة نتائجه السلبية بالفوز على نيوكاسل.. فيديو

فاز فريق أستون فيلا الإنجليزي الذى يضم بين صفوفه الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، على نيوكاسل يونايتد 2-0، خلال المباراة التى تجمعهما على ملعب "فيلا بارك"، فى ختام الجولة الـ13 من الدوري الانجليزي الممتاز.



ويجلس الثنائي الدولي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء الفيلانز من بداية المباراة وحتى نهاية الشوط الأول.



وتقدم كونور هوريهان بالهدف الاول لأستون فيلا فى الدقيقة 32 قبل أن يضيف أنور الغازي الهدف الثاني في الدقيقة 36.



ورفع أستون فيلا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ15 ، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 15 نقطة في المركز 13.



وأوقف أستون فيلا سلسلة الهزائم المتتالية التي تعرض لها في المباريات الثلاث الأخيرة وتحقيق الفوز لتحسين موقفه في جدول الترتيب.