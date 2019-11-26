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رياضة

اشتباكات عنيفة في قوص وقنا بالقسم الثالث

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:27 ص
مباراة قوص وقنا الرياضي
مباراة قوص وقنا الرياضي
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رباب الهوارى
شهدت مباراة قوص وقنا الرياضي التي جمعت بينهما ، على ملعب نادي قنا الرياضي ،في إطار منافسات الجولة السابعة من دورى القسم الثالث بمجموعة سوهاج اشتباكات بين لاعبي فريق قوص والجهاز الفنى وحكم اللقاء محمد امين من منطقة المنيا .

مناوشات بسيطة بدأت عقب هدف قنا الأول في شباك قوص وأعترض الجهاز الفنى والادارى واللاعبين ، وتوقفت المباراة وتدخلت مقاعد بدلاء فريق قوص ،حتى تدخل الأمن وفرق اللاعبين عن حكم اللقاء واستأنف اللقاء .

وانتهي اللقاء بفوز قنا الرياضي بهدف نظيف واحتل قمة المجموعة بدورى القسم الثالث بمجموعة سوهاج .
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