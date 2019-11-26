شاهد لحظة ضبط سيدة ورجل أثناء إلقائهما جثة بترعة المريوطية

ينشر موقع صدى البلد لحظة القبض على المتهمة بقتل دجال وتقطيع جثته نصفين ووضعها داخل جوال بالاشتراك مع عامل خطيب شقيقتها على بترعة المريوطية فى الهرم.



وتبين من المقطع المتداول أن المتهمة وشخص آخر كان بحوزتهما جوال وحاولا القائه بالترعة لكن الأهالى شكوا فيهما وقاموا بمطاردتهما حتى تم الامساك بهما وتسليمهما للشرطة.



وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت التفاصيل الكاملة لضبط سيدة وشخص آخر حال قيامهما بأإقاء جثة بترعة المريوطية وشروعهما في الهرب، وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود وزير الداخلية بضبط المسجلين خطر بكافة أنواعهم وفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.



بتاريخ 24 نوفمبر تبلغ لقسم شرطة الأهرام من إدارة شرطة النجدة بتمكن الأهالي من ضبط شخصين حال قيامهما بإلقاء جثة بترعة المريوطية دائرة القسم، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.



وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف الملابسات وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة عادل .و .ع .ع سن 57 مقيم دائرة القسم – سبق اتهامه في عدد 12 قضية (أموال عامة – مخدرات – تبديد – ضرب) آخرهم "أموال عامة".



تم التقابل مع كل من سيد .م . ع . أ سن 41 – مقيم دائرة القسم ومحمد .ص.ع .ع سن 27 اللذين قررا بتمكنهما من ضبط كل من رانيا.ع.س.ع سن 31، واحمد . م . م .ص .م سن 31 مقيم دائرة القسم حال قيامهما بإلقاء جثة المجني عليه بترعة المريوطية وشروعهما في الهرب بالدراجة النارية ملك وقيادة الرابع.



قررت المتهمة رانيا بتعرفها على المجني عليه منذ عامين لعلاج نجلها – وارتباطها بعلاقة غير شرعية معه ولدى رغبتها بانهائها هددها المجني عليه بفضح أمرها امام زوجها وأسرتها فعقدت العزم على التخلص منه وفي سبيل ذلك اتفقت مع الرابع على استدراجه لمنزل والدتها.



وقامت بذبحه بمساعدة المتهم الثاني احمد ووضعه داخل الجوال لإلقائه بترعة المريوطية وأيد المتهم ما جاء بأقوالها.



بمعاينة محل الواقعة عثر بالصالة على الأدوات المستخدمة في الواقعة "سكين، وبكرة لاصق شفاف اللون، وحبل غسيل، وبدورة المياه على بعض الأقمشة والسجاد وطبق بلاستيك جميعهم بهم آثار دماء وكذا حذاء المجني عليه.

