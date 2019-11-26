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أخبار البلد

عبلة إبراهيم: الميراث الفكري يجعل الرجال يمارسون العنف ضد المرأة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
د عبلة إبراهيم
د عبلة إبراهيم
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أمل مجدى
قالت الدكتورة عبلة إبراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقًا، إن الختان من مظاهر العنف ضد المرأة والتي تواجه فتياتنا في قارة إفريقيا.

وأضافت الدكتورة عبلة إبراهيم، فى تصريحات خاصة لصدى البلد وهناك أنواع أخرى من العنف يجب أن يلقى الضوء عليها مثل الإهمال والتمييز بين المرأة والرجل والإهانة .

وأشارت الدكتورة عبلة إبراهيم، أن اتجاه المجلس للتركيز على قضية ختان الإناث تفكير جيد، لكن توعية الممرضات لن تؤثر كثيرا لانهن ينظرن لهذه العملية على انها عمل بأجر .

ونوهت الدكتورة عبلة إبراهيم، إلى أنه يجب توعية المجتمع لمناهضة العنف ضد المرأ الغير مقبول فى كل الأوقات ، والتركيز على التوعية فى القرى والصعيد لأن ميراثهم الفكرى هو ما يجعلهم يقومون بالعنف ضد المرأة سواء ختان الإناث أو الحرمان من الإرث وغيرها .

وكان المجلس القومى للمرأة قد أطلق حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأ تحت شعار "احميها من الختان"  والتى يحتفل بها العالم كل عام  في الفترة من 25 من نوفمبر- الذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة- وحتى 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
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