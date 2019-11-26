رويترز تكشف عن تفاصيل هجوم أرامكو الإرهابي.. والحرب الهجينة بين إيران وأمريكا.. ولماذا وافق خامنئي على ضرب المنشآت النفطية.. ورد الحرس الثوري والمخابرات الأمريكية

إيران تضرب الولايات المتحدة في السعودية

رويترز: الهجوم جاء لمعاقبة أمريكا على الانسحاب من الاتفاق النووي

طهران تقود حربا روسية ضد واشنطن





كشف تقرير لوكالة رويترز البريطانية عن تفاصيل تورط إيران في الهجوم الإرهابي الذي استهدف المنشآت النفطية لشركة أرامكو السعودية.





وقالت الوكالة إنه قبل 4 أشهر من تعطيل سرب من الطائرات المسيرة والصواريخ، لأكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط بالسعودية؛ تجمع مسؤولون أمنيون إيرانيون في مجمع شديد التحصين في طهران.





وأضافت أنه كان من بين الحاضرين قيادات عليا في الحرس الثوري الإسلامي الذي يمثل فرع النخبة في المؤسسة العسكرية الإيرانية وتشمل اختصاصاته تطوير الصواريخ والعمليات السرية.





وأوضحت رويترز أن الموضوع الرئيسي الذي كان يناقش في ذلك اليوم في شهر مايو، هو كيفية معاقبة الولايات المتحدة على انسحابها من اتفاق نووي تاريخي وعودتها إلى فرض عقوبات اقتصادية على إيران وهما الخطوتان اللتان سددتا ضربة شديدة لطهران.





ونقلت الوكالة عن 4 مصادر مطلعة على ما دار في الاجتماع عندما وقف أحد كبار قادة الحرس الثوري أمام الميجر جنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري وقال إنه:"آن أوان إشهار سيوفنا وتلقينهم درسا".





وناقش الاجتماع فكرة شن هجوم على أهداف ذات قيمة عالية بما في ذلك القواعد العسكرية الأمريكية.





وبدلا من الدخول في مواجهة مباشرة مدمرة مع الولايات المتحدة، تمخض الاجتماع عن فكرة استهداف منشآت نفطية في السعودية حليفة الولايات المتحدة، واعتمد هذا القرار بعد مناقشته من قبل القادة في 4 اجتماعات أخرى.





وكشف التقرير عن تورط المرشد الإيراني علي خامنئي في الهجوم، حيث وافق لى العملية بشروط مشددة أن تتجنب القوات الإيرانية إصابة أي مدنيين أو أمريكيين. بحسب ما أفادت به 3 مصادر مسئولة اطلعت على اجتماع، ومصدر رابع مطلع على عملية صنع القرار.





وقالت رويترز إن علي رضا مير يوسفي المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك رفض الرد على هذه الرواية، نافيا لعب إيران دور في الهجمات، ورفض بشدة تورط خامنئي.





كما امتنعت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووزارة الدفاع "البنتاجون" عن التعليق، ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي على طلب للتعليق.





جدير بالذكر أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران كانت قد أعلنت مسئوليتها عن الهجوم، لكن الرياض وواشنطن رفضا هذا الادعاء نظرا لفقر الإمكانيات لدى الحوثي.





وأشارت الوكالة إلى أن المملكة العربية السعودية هي الخصم الرئيسي لإيران في المنطقة كما أنها عملاق صناعة النفط التي يعد إنتاجها حيويا للاقتصاد العالمي. والسعودية شريك أمني مهم للولايات المتحدة.





وتابع المسئول الإيراني المطلع على عملية صنع القرار إن الخطة التي وضعها القادة العسكريون الإيرانيون لضرب منشآت النفط السعودية تطورت على مدار عدة أشهر "نوقشت التفاصيل باستفاضة في خمسة اجتماعات على الأقل وصدرت الموافقة النهائية" بحلول سبتمبر.





وقال 3 من المسؤولين لرويترز إن هذه الاجتماعات انعقدت في موقع مؤمّن داخل المجمع الواقع في جنوب طهران. وقالوا إن الزعيم الأعلى خامنئي حضر أحد هذه الاجتماعات في مقر إقامته الواقع أيضا داخل المجمع.





وقال المسؤولون الثلاثة إن من بين من حضروا بعضا من هذه الاجتماعات يحيى رحيم صفوي أكبر مستشاري خامنئي العسكريين ونائب لقاسم سليماني الذي يقود العمليات العسكرية الخارجية والسرية للحرس الثوري. ولم يتسن الاتصال برحيم صفوي للتعليق.





وقال المسؤول المطلع على عملية صنع القرار إن من بين الأهداف المحتملة التي نوقشت في البداية مرفأ بحري في السعودية. ولم يشأ المصدر أن يذكر تفاصيل إضافية.





يشير التقرير بالبنان إلى استراتيجية جديدة تتبعها إيران حاليا في حربها مع الولايات المتحدة، والتي استقتها من حليفتها روسيا، وهي المحرك الرئيسي الذي دفع طهران لضرب واشنطن، ولكن في الرياض.





استراتيجية الحرب الإيرانية الجديدة





نشرت مجلة ناشونال إنترست الأمريكية في أغسطس الماضي تقريرا مطولا بعنوان "إيران ستستخدم إستراتيجية خاصة جدًا لمهاجمة أمريكا..والفضل لروسيا".





أشار التقرير الذي شارك به عدد من المسؤولين والمحللين العسكريين، إلى أن التوتر الحالي بين الولايات المتحدة وإيران يمثل حقبة جديدة في الصراعات، حيث باتت قوة الدولة على المسرح العالمي لا تقاس بالنفوذ الاقتصادي او القوة العسكرية، أو حتى التأثير الدبلوماسي فحسب، وإنما بالاستخدام الفج للمعلومات المضللة لتشكيل الرأي العام داخليا وخارجيا أيضا. والابتعاد عن الحروب بمعنهاها التقليدي، في مقابل استخدام تكتيكات الحرب الهجينة.





* الحروب الهجينة





يعرف مصطلح الحرب الهجينة بأنها استراتيجية عسكرية تجمع بين الحرب التقليدية والحرب غير النظامية والحرب السيبرانية، والتي يمكن تعريفها أيضا بأنها هجمات تستخدم وسائل نووية وبيولوجية وكيميائية وعبوات ناسفة وحرب المعلومات.





استخدمت روسيا تلك التكتيكات في أوكرانيا، وتعمل إيران على إعادة تنفيذها في الحرب مع الولايات المتحدة.





وفي النموذج الإيراني، تعمل طهران على تهديد المصالح الأمريكية دون اللجوء إلى العمل العسكري المباشر، وفي المقابل، تضع عبء تصعيد النزاع وقرار الحرب على الولايات المتحدة.





ونقل التقرير عن ناتاليا بوجايوفا، الباحثة في الشؤون الروسية في معهد دراسات الحرب، وهو مركز بحثي أمريكي قولها إن:"هجمات إيران على ناقلات النفط في الخليج تشبه، في غرضها، عمليات الحرب الهجينة التي شهدناها في أوكرانيا وأماكن أخرى".





وأضافت:"تستخدم روسيا وإيران عمليات الحرب الهجينة لتعزيز أهدافهما الأشمل فيما تحاولان إرباك الواقع على الأرض ومنع الغرب من اتخاذ إجراءات للدفاع عن مصالحه. ولإيران تاريخ من التعلم من روسيا في ساحة المعركة".





يعمل الإيرانيون على اختبار مساحة ما يعرف بـ"المنطقة الرمادية" لدى الولايات المتحدة. وهي الهجمات غير المميتة التي تضر بشدة لكنها لا تستدعي ردا او تصعيدا عسكريا من قبل واشنطن، حيث تشمل أنشطة طهران الأخيرة في المنطقة الرمادية هجمات غير تقليدية من قبل الوكلاء (الحوثيين في اليمن مثلا)، بالإضافة إلى أعمال عدائية غير مميتة مثل تخريب ناقلات النفط وخطوط الأنابيب.









يشير التقرير أيضا إلى احتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" وإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة بدعوى أنها اخترقت المجال الجوي الإيراني، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ألغى قرارا بشن غارة انتقامية قبل 10 دقائق من تنفيذها.





حرب الرجل الفقير





يجبر الفارق الاقتصادي والعسكري الشاسع بين الولايات المتحدة، وعدوتيها روسيا وإيران، الأخيرتين على اختيار حرب لا تلعب فيها القوة الاقتصادية أو العسكرية دورا حاسما.





ويقول التقرير إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أدرك ذلك، وقامت روسيا بشن حرب معلومات، من خلال نشر منظماتها الإعلامية التي تديرها الدولة لتقويض المجتمعات الغربية ومؤسساتها. كذلك تجدر الإشارة إلى التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016.





وبالنسبة لإيران، وتحت ضغط العقوبات الأمريكية الخانقة، لجأت طهران إلى زيادة أنشطتها في المنطقة الرمادية لتخويف الزعماء الأوروبيين لتقديم تنازلات بشأن العقوبات.





هجوم أرامكو





يعد هجوم أرامكو مثالا واضحا على الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة، حيث استبعدت طهران ضرب هدف أمريكي مباشر، لتقوم بالتخطيط وتنفيذ هجوم من شانه إصابة سوق النفط العالمية بهزة كبرى، وهو ما حدث، في الوقت الذي تعاني فيه طهران من عدم القدرة على تصدير نفطها بفعل العقوبات.





كذلك أعلنت مليشيات الحوثي الإرهابية مسئوليتها عن الهجوم ممارسة دورها في الحروب الإيرانية بالوكالة.



