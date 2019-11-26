مؤسس ويكليكس في خطر.. تحذيرات من وفاة جوليان أسانج داخل السجن

أصبح الوضع الصحي لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، محل اهتمام وسائل الإعلام والأطباء حول العالم، حيث حذر عشرات الأطباء من احتمالية وفاته داخل محبسه.



وفي رسالة مفتوحة إلى وزيرة الأمن الداخلي ببريطانيا بريتي باتل، أعرب أكثر من 60 طبيبا عن قلقهم تجاه الوضع الصحي لـ جوليان أسانج البالغ 48 عاما، مطالبين بنقله إلى أحد المستشفيات الجامعية، وفقا لإذاعة "دويتشه فيله".



وأعرب الأطباء في رسالتهم عن خوفهم من احتمالية وفاة جوليان أسانج داخل سجن بلمارش، الموجود في جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن.



ويكافح جوليان أسانج ضد محاولة أمريكية لتسلمه من بريطانيا بموجب لائحة اتهام تم تقديمها بناء على قانون التجسس الذي يمكن أن يفرض عقوبات بالسجن عليه، قد تصل إلى 175 عاما في السجون الأمريكية.



من جهتها، قالت الطبيبة الاسترالية ليزا جونسون، إن جوليان أسانج بحاجة إلى تقييم طبي مستقل لتحديد ما إذا كانت حالته "ملائمة طبيا" لمواجهة إجراءات قانونية.



بينما قال أحد الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن تعرض أسانج المستمر "للمعاملة السيئة والتعسفية قد يؤدي قريبا الى ان يدفع حياته ثمنا لذلك".



وجاء في رسالة الأطباء "نكتب هذه الرسالة المفتوحة كأطباء للتعبير عن قلقنا الشديد بشأن الصحة الجسدية والعقلية لجوليان أسانج".



وحذر الأطباء قائلين "في حال لم يتم هذا النوع من التقييم العاجل .. فلدينا مخاوف حقيقية بناء على الأدلة المتوفرة حاليًا، من أن جوليان أسانج قد يموت في السجن. ولذا فإن الوضع الصحي عاجل. ولا مجال لإضاعة الوقت".



وكانت الشرطة البريطانية قد ألقت القبض على جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، في إبريل الماضي، بعدما تم استدعاؤها إلى سفارة الإكوادور التي يتحصن بها منذ عام 2012.